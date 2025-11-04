Tras permanecer varios días como inubicable, el último lunes se conoció el paradero de la expremier Betssy Chávez, quien afronta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. El canciller Hugo de Zela informó en conferencia de prensa que la también excongresista se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú.

Ante esta situación, anunció que el Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con dicho país.

Esta mañana, el diplomático dio mas detalles sobre la situación de Chávez. En diálogo con RPP, señaló que el pedido de salvoconducto realizado por la embajada mexicana para que la expremier pueda abandonar el Perú sin que sea detenida fue recibido la tarde de ayer y que Torre Tagle aún se encuentra analizando si la petición es conforme al derecho internacional.

“Ese es un tema que recién estamos empezando a analizar. Ese pedido lo hemos recibido ayer en la tarde y, por consiguiente, existe la necesidad de hacer los estudios jurídicos correspondientes para proceder a una respuesta”, indicó.

No obstante, De Zela recalcó que el Perú actuará conforme a lo que establece la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, suscrita en Caracas (Venezuela).

“Ese tratado impone obligaciones específicas. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y, por consiguiente, vamos a seguir haciéndolo. En consecuencia, se aplicará lo que dice ese tratado. Todavía no he recibido ese informe y, cuando lo reciba, ya estaremos en capacidad de tomar una definición”, aseveró.

Respecto a la posibilidad de que se niegue el pedido de salvoconducto para Chávez, el ministro reiteró que la respuesta de nuestro país se encuentra en evaluación. “Lo que estamos analizando es precisamente eso”, dijo, tras considerar que el asilo otorgado por México es una intromisión en los asuntos de nuestro país.

ADVIERTE EFECTO EN TEMAS BILATERALES CON MÉXICO

En otro momento, De Zela consideró que el asilo concedido a la expremier tendrá efectos bilaterales más allá de dicho tema en concreto.

“Lamentablemente, lo que está ocurriendo con México sí va a tener un efecto más allá del tema concreto del asilo. Es evidente que, al no tener relaciones diplomáticas con México, se van a resentir algunos temas en los cuales estamos trabajando juntos, como el de la Alianza del Pacífico”, señaló.

A su juicio, las posiciones “ideologizadas”, sobre todo, de México, están afectando el ámbito multilateral.

“En este caso específico, lo que está ocurriendo es que la posición ideologizada de México está generando un problema bilateral que tiene consecuencias en otros ámbitos, como el ámbito multilateral. Para poner un ejemplo concreto, el día de ayer, República Dominicana anunció que está suspendiendo la Cumbre de las Américas. Eso es parte de un problema mayor”, cuestionó.

Al ser consultado por si esta ruptura de relaciones diplomáticas con dicho país tendría efectos en el flujo comercial con dicha nación, el canciller lo descartó. “No. De ninguna manera”, enfatizó.