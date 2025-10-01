Congreso aprobó acusar a Betssy Chávez por tráfico de influencias y negociación incompatible. (Foto: Poder Judicial)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

aprobó acusar a la , por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

Con 49 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones, fue aprobada la formulación de causa penal contra Chávez. Tras ello, el expediente con la acusación será remitida a .

Según la 355, presentada en abril de 2023, Chávez habría favorecido con puestos de trabajo en el Estado a familiares de quien sería su pareja, Abel Sotelo Villa. El informe final recomendó que se levante el antejuicio político contra la exfuncionaria.

Durante la sesión, también estuvo presente el abogado defensor de , Raúl Noblecilla, quien expuso sus argumentos a favor de su cliente. Asimismo, diversos congresistas debatieron sobre si admitir o no esta acusación.

El informe final fue aprobado en noviembre de 2024 por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el 23 de mayo del 2025 por la Comisión Permanente del Congreso.

es acusada, en su calidad de excongresista y exministra, del presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, conforme al artículo 399 del Código Penal.

También se le acusa por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, según el artículo 400 del Código Penal.

No es la única acusación

El lunes 29 de septiembre, aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a la , por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ejecutado por el expresidente Pedro Castillo.

El informe final de la denuncia constitucional 351, presentada por la congresista Patricia Chirinos, acusa por presuntamente haber infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, siendo el último referente al presunto delito de rebelión o sedición.

Betssy Chávez es acusada, en su calidad de excongresista y exministra, por estos presuntos delitos según los artículos 399 y 400 del Código Penal. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
