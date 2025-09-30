La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó este martes un predictamen que busca impedir que trabajadores del sector público pierdan sus puestos cuando una entidad es fusionada, reorganizada o incluso cerrada.

La propuesta, que ahora deberá pasar al Pleno, plantea que en esos casos los servidores sean reasignados o reincorporados, en lugar de ser despedidos por razones administrativas.

El texto aprobado unifica dos proyectos de ley que coincidían en un mismo objetivo: garantizar la continuidad laboral en procesos de reestructuración estatal. Para ello, elimina la posibilidad de cesar personal únicamente porque la entidad desaparece o cambia de estructura.

En adelante, si prospera en el Pleno, la regla será que los trabajadores se mantengan en el aparato estatal, respetando su régimen laboral, su antigüedad y su categoría.

El predictamen establece plazos claros. Las reasignaciones deberán resolverse en un máximo de 60 días hábiles y las reincorporaciones de personal cesado sin causa justa deberán concretarse en un plazo de hasta 90 días.

Mientras dure el proceso, los servidores mantendrán sus remuneraciones y derechos, e incluso podrán recibir capacitación de hasta tres meses para adaptarse a nuevas funciones.

Un punto adicional es que la norma también abre la puerta al retorno de quienes fueron despedidos en el pasado por razones presupuestarias o por el cierre de una entidad.

Para ello, se ordena su reincorporación en plazas similares, sin que apliquen restricciones de austeridad o la exigencia de vacantes previamente registradas en los sistemas de recursos humanos del Estado.