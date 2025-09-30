Servidores públicos: aprueban predictamen que garantiza reincorporación en casos de cierre de entidad. (Fuente: Gobierno del Perú)
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó este martes un predictamen que

La propuesta, que ahora deberá pasar al Pleno,

El texto aprobado unifica dos proyectos de ley que coincidían en un mismo objetivo: garantizar la continuidad laboral en procesos de reestructuración estatal. Para ello, elimina la posibilidad de cesar personal únicamente porque la entidad desaparece o cambia de estructura.

En adelante, si prospera en el Pleno, la regla será que los trabajadores se mantengan en el aparato estatal, respetando su régimen laboral, su antigüedad y su categoría.

El predictamen establece plazos claros. Las reasignaciones deberán resolverse en un máximo de 60 días hábiles y las reincorporaciones de personal cesado sin causa justa deberán concretarse en un plazo de hasta 90 días.

Mientras dure el proceso, los servidores mantendrán sus remuneraciones y derechos, e incluso podrán recibir capacitación de hasta tres meses para adaptarse a nuevas funciones.

Un punto adicional es que la norma también abre la puerta al retorno de quienes fueron despedidos en el pasado por razones presupuestarias o por el cierre de una entidad.

Para ello, se ordena su reincorporación en plazas similares, sin que apliquen restricciones de austeridad o la exigencia de vacantes previamente registradas en los sistemas de recursos humanos del Estado.

