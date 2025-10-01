El ministro de Transportes, César Sandoval, puede estar tranquilo, por ahora. El Pleno del Congreso rechazó la noche del último martes admitir a debate la moción de interpelación en su contra, impulsada por el legislador Diego Bazán (Renovación Popular).

Solo 18 legisladores votaron a favor de la moción, mientras que 30 congresistas la rechazaron y se registraron 38 abstenciones.

LEA TAMBIÉN: Sandoval niega que haya encubierto a empresas chinas

En la moción, Bazán consideró que el titular del MTC debía responder por los retrasos de los vuelos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, así como por el desabastecimiento de combustible para los aviones. También se le pedí sus descargos por la decisión de que dicho terminal aeroportuario entre en funcionamiento, pese a que no estaba preparado para hacerlo.

“Creo que, al igual que mi bancada, es nuestra responsabilidad traer al responsable político del sector y exigirle mejores servicios públicos en el transporte aéreo para nuestros ciudadanos”, señaló el legislador durante su intervención.

Por su parte, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, cuestionó el hecho de que se pretenda traer a un ministro cuando los legisladores que buscan interpelarlo no se hicieron presentes en el hemiciclo.

En ese sentido, calificó de irresponsable y como una falta de respeto a la opinión pública esta situación.

LEA TAMBIÉN: Ministro César Sandoval denunciará penalmente a Rafael López Aliaga

SANDOVAL SE PRONUNCIA

A través de sus redes sociales, Sandoval saludó la decisión y manifestó su respeto al fuero parlamentario.

“Saludo la decisión del Pleno del Congreso de la República de rechazar el pedido de interpelación en mi contra, planteado por la bancada de Renovación Popular y que solo alcanzó 18 votos”, indicó en su cuenta de “X”.

“Reitero mi respeto al fuero parlamentario, como pilar esencial de la democracia y del Gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte. Seguiremos trabajando con responsabilidad y firmeza por el bien del país y en favor de todos los peruanos”, añadió.