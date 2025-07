Continúa la polémica encendida por discrepancias en el tren Lima - Chosica. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, envió una carta notarial al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

En su misiva, el burgomaestre aseguró que en ningún momento difamó al titular del MTC, ya que sí entablaron tres reuniones ajenas al proyecto ferroviario.

“Dos ocasiones usted (César Sandoval) acudió a mi oficina privada, en Miraflores, acompañado de un periodista, con la finalidad de solicitar respaldo político para ser considerado como candidato a un alto cargo público en el marco de un eventual gobierno de Renovación Popular” , mencionó López Aliaga.

César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, aseguró que querellará a Rafael López Aliaga si no se retractaba. Foto: PCM

Además —prosiguió el alcalde— cerca del 20 de mayo de este año, Sandoval habría solicitado el respaldo de Renovación Popular para “sostenerse en el cargo debido a la controversia pública generada por denuncias de violencia familiar”.

Rafael López Aliaga tildó al ministro César Sandoval de “difamador e incapaz” y de ser “la cuota de (César) Acuña para mantener el Gobierno de Dina Boluarte”.