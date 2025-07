Durante la presentación del primer lote de 43 coches y 11 locomotoras donados por la empresa estadounidense Caltrain, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el país está iniciando una nueva etapa en el desarrollo ferroviario. “Estamos empezando la historia de los trenes en el Perú”, declaró, en un evento realizado en el Parque de la Muralla.

López Aliaga, quien aseguró tener más de 30 años de experiencia en el sector ferroviario, destacó que los trenes donados cuentan con tecnología de estándar estadounidense, con capacidad para transportar pasajeros de forma cómoda y segura. “Son coches de dos pisos, con aire acondicionado, baños, zonas para bicicletas, asientos de cuero y nadie va parado”, subrayó. Además, explicó que estos trenes estuvieron operativos hasta diciembre del año pasado en Estados Unidos y que pueden funcionar entre 40 y 80 años si reciben mantenimiento de nivel 5, similar al que se aplica en ese país.

“Esta es una primera entrega. Hemos abierto una ventana enorme, porque varios estados de EE.UU. ya se han contactado con nosotros para donar más unidades”, indicó el burgomaestre. Añadió que el Callao, Chosica y Chaclacayo ya manifestaron su disposición a facilitar la infraestructura necesaria para su operación.

Expansión ferroviaria nacional

El alcalde también planteó llevar esta tecnología a otras regiones del país. “Tenemos convenios con Huancayo para conectar con Jauja, con Pasco para unir con La Oroya, en Arequipa para conectar los dos conos, y en Cusco”, detalló. Según dijo, “todo el Perú está abandonado, no tiene inversión, está siendo saqueado”.

Criticó además el sistema actual de asignación presupuestal. “No permitamos que el presupuesto que se viene en octubre no tenga KPIs ni ratios. Basta de regalar dinero a tanto delincuente que se hace pasar por órdenes de servicio”, enfatizó. Propuso que el gasto corriente y la inversión pública se dividan equitativamente en entidades del Estado: “Si un ministerio factura 100, que 50 se vayan a inversión y 50 a gasto corriente”, sugirió.

López Aliaga mostró los primeros trenes donados por EE.UU. y planteó replicar su uso en regiones como Huancayo, Arequipa, Cusco y Puno. Foto: MML.

López Aliaga precisó que, según la normativa vigente, es necesario convocar a un operador para el material rodante. “Vamos a invitar a los mejores operadores permitidos en el Perú a concursar, para tener el mejor precio y calidad”, señaló. Reiteró que el enfoque debe estar en el servicio al ciudadano y no en intereses políticos.

Mensaje al Ejecutivo y críticas

El alcalde aprovechó su intervención para exhortar al presidente del Consejo de Ministros y al titular del MEF a “dejar de lado los temas políticos” y trabajar en conjunto. “He invitado al premier a la ceremonia y no ha venido. No tengan miedo, trabajemos juntos. No pongan obstáculos. Hasta a la Sunat han mandado para ‘embargar’ los trenes”, expresó.

López Aliaga no evitó pronunciarse sobre temas estructurales. Pidió una reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público, y la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, criticó el actual esquema de burocracia estatal. “Ese sistema de órdenes de servicio depende de un fulano con poder que llama a toda su familia y partido. Esa es la gente que roba al país”, afirmó.

Finalmente, aseguró que pese a las denuncias en su contra por obras como la ampliación de la autopista Ramiro Prialé y la Vía Expresa Sur, continuará impulsando proyectos de infraestructura: “Hoy me ha caído otra denuncia más, ya estoy curtido. A mi edad me resbala”.

“Este es un ejemplo de que sí se puede hacer obra”, concluyó.