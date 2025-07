En una ceremonia en el puerto del Callao, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, presentó este sábado los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain y reiteró su pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que la futura ruta de cercanías llegue hasta el Callao.

“Este tren no debe terminar en Lima. Tiene que llegar al Callao. Es lo lógico, es lo justo”, exclamó el alcalde.

“Si el tren lleva mineral todos los días hasta el puerto del Callao, ¿por qué no puede llevar pasajeros también?”, agregó.

La donación incluye 19 locomotoras, 90 coches galería de dos pisos y cuatro contenedores de repuestos, todos operativos y procedentes del puerto de Stockton, en California.

Según López Aliaga, los trenes han sido utilizados hasta hace pocos meses en el Silicon Valley y cuentan con aire acondicionado, vista panorámica y capacidad para transformar sus motores a gas natural vehicular (GNV), lo que —aseguró— los hace más sostenibles que la actual flota de transporte público de Lima Este.

El burgomaestre limeño insistió en que la negativa del MTC a permitir la operación del tren hasta el Callao se basa en argumentos políticos, no técnicos. Señaló que el propio ministro de Transportes, quien se ha opuesto públicamente a la propuesta, lo hace por posibles conflictos con la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, que conecta Ate con el puerto chalaco.

“Tenemos un ministro que dice no a todo. No quiere que la gente sea feliz”, declaró López Aliaga. “Y si quiere politizar esto, política tendrá. Pero acá estamos hablando de resolver un problema real para la gente, no de proteger concesiones”.

Trenes llegados de EE.UU. ya están almacenados. Foto. GEC

El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, respaldó la propuesta y pidió al Ejecutivo viabilizar la extensión del recorrido.

“No queremos un tren que llegue solo hasta Lima. Queremos que llegue hasta el Callao. Porque los chalacos también merecen un transporte moderno y seguro”, dijo durante su intervención.

“Vamos juntos al ministerio a tocar las puertas. Sí se puede”, agregó.

“Marcha blanca” desde Chosica al Callao

López Aliaga planteó que el servicio inicie con una “marcha blanca” en tres estaciones: Chosica, Desamparados (Centro de Lima) y Callao, utilizando la vía férrea existente, actualmente usada por trenes de carga. “La infraestructura ya está. Lo único que falta es voluntad”, aseguró.

El alcalde también aprovechó la ocasión para arremeter contra sus críticos y adversarios políticos. Acusó a la “izquierda caviar y terruca” de sabotear su proyecto con “mentiras” sobre los costos y la antigüedad del material rodante.

“Dicen que estos trenes valen 800 mil dólares. Falso. Cada coche cuesta al menos 4 millones y tiene una vida útil de 40 a 50 años. No se consigue algo así ni en cinco años de espera”, sostuvo.