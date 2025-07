El Tren Lima-Chosica sigue en la palestra, no por un eventual avance, sino por la disputa que ha traído entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el Perú.

Días antes de que llegara el primer lote de los trenes donados por la empresa Caltrain a la MML (el material rodante arribó el último sábado 12 de julio), el MTC alertó que el tren aún no puede operar porque no hay estaciones, cruces de seguridad ni una doble vía. Es más, recordó el ministerio que en el documento que le ha enviado la concesionaria (Ferrovías Central Andina) ya le había notar eso.

Frente a esta situación, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, había arremetido contra el MTC: “Me he callado la boca más de 15 días, pero el ministro (César Sandoval) no se calla. Si quiere política, política va a tener. Pero eso está mal, está yendo en contra de la felicidad de la gente”.

López Aliaga agregó: “Dicen que hay ambulantes, bueno, se mueven. No han tenido más que mentira, mentira, mentira”, aludiendo a las objeciones sobre la falta de cruces de seguridad, estaciones completas y doble vía.

El último sábado llegó al Callao primer lote de trenes donados para el proyecto Lima–Chosica.

En medio de todo esto, hoy el MTC envió un comunicado en respuesta a toda esta situación: “El MTC lamenta el comportamiento agresivo y ordinario del alcalde Rafael López Aliaga contra el ministro César Sandoval, actitud que ni siquiera se puede calificar de política”.

El ministerio subrayó que la cartera es el ente rector en materia de proyectos de infraestructura vial y comunicaciones y sus determinaciones las adopta en el marco normativo y técnico.

“Frente al tema de los trenes donados, el MTC saluda que Lima pueda contar con un tipo de transporte ferroviario, pero que su implementación deberá ser acorde a requerimientos técnicos y no a imposiciones de una autoridad municipal”, reclamó.

Es más, el MTC fue directo al decir que actúan con seriedad y responsabilidad en salvaguardar a la ciudadanía de Lima y Callao, y “no a intereses personalistas que pretenden aprovecharse de la expectativa de la ciudadanía”.

“El MTC no pone trabas a ningún proyecto, solo cumple la ley y garantiza la seguridad vial”, finalizó.