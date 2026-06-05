La mayor criptomoneda del mundo llegó a desplomarse hasta un 6%, tocando los US$ 59,770 durante la sesión del viernes. El bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor desde que alcanzó un máximo por encima de US$ 126,000 en octubre del año pasado y ahora vale menos que cuando Trump, favorable a las criptomonedas, regresó a la Casa Blanca.

La caída más reciente fue provocada por una combinación de salidas de capital de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a bitcoin, el resurgimiento de tensiones geopolíticas y una creciente preocupación sobre la solidez de una de las principales fuentes de demanda del mercado. Strategy Inc., de Michael Saylor, que ayudó a impulsar el último mercado alcista mediante compras masivas de bitcoin, se ha convertido en el centro de nuevas inquietudes sobre el modelo de tesorería basado en activos digitales después de revelar esta semana una inusual venta de la criptomoneda.

El contexto general también se ha vuelto menos favorable para el sector. Durante gran parte de la última década, las criptomonedas ocuparon un lugar privilegiado dentro de los activos de riesgo. Hoy, el dinero que antes fluía casi automáticamente hacia el mercado cripto se está distribuyendo entre un conjunto más amplio de activos especulativos, mientras la inteligencia artificial capta la atención como la nueva gran apuesta tecnológica.

“Durante mucho tiempo, las criptomonedas fueron esa inversión de moda con la que Silicon Valley y las instituciones estaban obsesionados, pero la inteligencia artificial las desplazó”, dijo por teléfono Michael Antonelli , estratega de mercados de Baird. “Es tan simple como eso: la IA reemplazó a las criptomonedas como la tendencia de inversión más atractiva”.

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial se han convertido en la principal apuesta de crecimiento del mercado, reduciendo el atractivo de bitcoin. Al mismo tiempo, los inversionistas minoristas están destinando dinero a opciones de corto plazo y mercados de predicción. Incluso dentro del universo de activos digitales, las stablecoins y los llamados futuros perpetuos están captando una atención que en ciclos anteriores probablemente habría favorecido a bitcoin.

Las criptomonedas de menor tamaño también se desplomaron junto con bitcoin el viernes. Ether se hundió un 12.8% hasta alcanzar su nivel más bajo desde abril de 2025, mientras que XRP, Solana y Dogecoin retrocedieron más del 5%.

Efecto Trump

La caída se produce en lo que debería haber sido un momento de celebración para la industria de las criptomonedas.

La administración Trump ha ayudado al sector a conseguir muchas de las victorias que buscó durante casi una década: un presidente afín, reguladores más favorables, aceptación institucional y un marco legislativo que cada vez considera más a los activos digitales como una parte permanente del sistema financiero. Sin embargo, en lugar de desencadenar una nueva ola de demanda, estos avances han coincidido con uno de los retrocesos más profundos de bitcoin en años.

El máximo histórico de bitcoin se produjo pocos días antes de que el mercado cripto entrara en una prolongada fase bajista, impulsada por miles de millones de dólares en posiciones liquidadas que volvieron más frágil al mercado. El conflicto en Irán deterioró el apetito por los activos de riesgo, dejando a bitcoin rezagado mientras las acciones se disparaban gracias al auge de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, el resurgimiento de las preocupaciones inflacionarias ha beneficiado más al oro que a bitcoin, debilitando su estatus como cobertura frente a la inflación. La promesa de una adopción institucional masiva ha dado paso a dudas sobre si los mayores compradores podrán seguir ampliando sus posiciones al ritmo que los inversionistas esperaban.