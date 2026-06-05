A Bitcoin logo during the Bitcoin Asia conference in Hong Kong, China, on Thursday, Aug. 28, 2025. The conference runs through Aug. 29.
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Agencia Bloomberg
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El bitcoin cayó por debajo de los US$ 60,000 por primera vez desde octubre de 2024, profundizando su retroceso desde ser el favorito de los mercados tras la reelección de Donald Trump hasta convertirse en una víctima de un panorama especulativo que cambia rápidamente.

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