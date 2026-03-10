El bitcoin volvió a superar los US$ 71,000 el martes tras una semana de operaciones erráticas en la que se disparó, retrocedió y volvió a repuntar. Pero esa acción de precios desordenada está ocultando una historia más silenciosa: Wall Street sigue ampliando su apuesta en torno a las criptomonedas sin importar el vaivén del mercado.

El avance de 8% del miércoles pasado hasta los US$ 74,000 recordó a los inversores que las ganancias del bitcoin llegan en ráfagas repentinas e imprevisibles que castigan a quienes intentan anticiparlas.

El repunte de esta semana —impulsado por la sugerencia del presidente Donald Trump de que las tensiones en Medio Oriente se resolverían “muy pronto”— se produce en un contexto de andamiaje institucional que se arma en silencio, suban o no los precios.

Nada de eso garantiza que el rally se mantenga. Pero, bajo la volatilidad, está tomando forma una tesis alcista que no depende del impulso de corto plazo para sostenerse.

El bitcoin vuelve a cotizar por encima de los 71,000 dólares

Empecemos por la ráfaga. el bitcoin se disparó el miércoles pasado hasta su nivel más alto en casi un mes, con ether avanzando con fuerza. Gran parte de esa ganancia se evaporó con la misma rapidez. Quienes mantuvieron posiciones en ambos movimientos son los que ahora están en posición de beneficiarse de la recuperación del martes.

Eso no es suerte: es la matemática de un activo cuyos rendimientos de largo plazo pueden concentrarse en un puñado de sesiones cada año. Perderlas implica que los rendimientos se desploman. La única forma confiable de capturarlas es ya estar invertido. Para los alcistas golpeados que resistieron meses de pérdidas, la volatilidad de la última semana fue el argumento en tiempo real.

“Bitcoin tiene 15-16 años de existencia y, en cualquier período móvil, ha superado a todas las clases de activos”, dijo Tom Lee , de Fundstrat, en la conferencia Future Proof en Miami Beach. “Nunca se ha perdido dinero manteniendo bitcoin durante tres años”.

Luego está la velocidad del movimiento. Los bruscos vaivenes en ambas direcciones son, para los defensores de las criptomonedas, no solo eventos de precios, sino señales. Evidencian que el mercado está vivo otra vez: que la liquidez bidireccional ha regresado, que los operadores están dispuestos a asumir riesgo en ambos sentidos y que existe el tipo de participación que los asignadores institucionales necesitan antes de comprometer nuevo capital.

Los grandes jugadores no despliegan recursos en mercados con poca liquidez y sin dirección. Lo hacen en mercados que se mueven, porque el movimiento implica también poder salir. La operativa de la última semana, cualquiera haya sido su causa, restableció esa condición básica.

El interés abierto se recuperó junto con el precio. Las tasas de financiamiento pasaron a terreno positivo, señal de nuevas posiciones largas y no solo cobertura de cortos. Los operadores minoristas, en gran medida ausentes desde la capitulación de octubre, comenzaron a regresar en el ámbito de los ETF. La volatilidad en criptomonedas no es solo un riesgo a gestionar: es el mecanismo mediante el cual el activo genera rendimientos, y su reaparición tras meses de letargo está siendo celebrada, no temida.

El rebote también llegó en un contexto de algo que rara vez mueve los mercados de forma directa, pero los moldea con el tiempo: infraestructura institucional que aumenta silenciosamente en segundo plano.

La semana pasada, Kraken se convirtió en la primera firma de activos digitales en recibir una cuenta maestra en la Reserva Federal, acceso antes reservado a bancos que permite participar directamente en el sistema que liquida billones de dólares en transacciones diarias sin intermediario bancario.

Nada de eso movió el precio de forma evidente. Precisamente por eso fue significativo. La plomería del sistema financiero está siendo rediseñada para acomodar a las criptomonedas como infraestructura permanente, no como un activo especulativo que las instituciones permiten con cautela, sino como algo integrado en la arquitectura de liquidación, custodia, estructura de negociación y andamiaje regulatorio.