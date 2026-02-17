El valor de un bitcoin ha caído de US$ 124,000 a principios de octubre a unos US$ 70,000 hoy, y el valor de mercado de todas las criptomonedas ha caído más de US$ 2 billones.
Vientos gélidos han azotado la costa este de Estados Unidos durante semanas, llevando las temperaturas en algunos lugares a sus mínimos en décadas. Pero esto no es nada comparado con la profunda congelación en la que los inversores han sumido a los criptoactivos. El valor de un bitcoin ha caído de US$ 124,000 a principios de octubre a unos US$ 70,000 hoy, y el valor de mercado de todas las criptomonedas ha caído más de US$ 2 billones. Aunque esta clase de activo ya ha caído en el pasado, sus impulsores ahora parecen más abatidos que nunca.

