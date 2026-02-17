En cierto modo, la magnitud de su miseria es desconcertante. La caída del 45% de bitcoin no es, ni mucho menos, la más profunda registrada: desde un pico a finales de 2021, su precio cayó un impresionante 77%. El valor de mercado de la industria de las criptomonedas tardó unos tres años en alcanzar un nuevo máximo. El mercado bajista actual apenas lleva cuatro meses.

Pero observe cuánto mejor se comportan otras clases de activos. En 2022, los inversores en criptomonedas pudieron consolarse con el hecho de que muchos otros estaban recuperando sus propias pérdidas. De un pico a otro, el índice Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, cayó más de un tercio ese año. Ahora no está ni un 4% por debajo del máximo histórico que estableció hace unas semanas (aunque algunas empresas de software se han visto afectadas). Los aficionados a las criptomonedas están tristes porque se sienten solos.

Las fuerzas que impulsan un mercado tan volátil y especulativo siempre son un tanto misteriosas. Sin embargo, es evidente que el apalancamiento y la liquidación desempeñan un papel importante. A finales de septiembre, justo antes de que comenzara la caída, los préstamos mensurables contra criptoactivos ascendían a unos US$ 74,000 millones, y se habían más que duplicado en los 12 meses anteriores, superando su nivel de finales de 2021.

Luego, a partir del 10 de octubre, alrededor de US$ 19,000 millones en apuestas apalancadas en criptomonedas se liquidaron rápidamente tras caer en números rojos. Desde entonces, se ha desmantelado una sucesión constante de posiciones más pequeñas. La preocupación por Strategy Inc, una empresa que toma préstamos y emite acciones para comprar bitcoin, se ha intensificado. El precio de sus acciones ha caído casi un 70% desde julio.

Algunos productos criptográficos relativamente nuevos podrían estar profundizando la caída. Se suponía que la llegada de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas en 2024 respaldaría los precios al ampliar el grupo de compradores potenciales. Funcionó, por un tiempo. El iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) se convirtió en el ETF de más rápido crecimiento de la historia, con activos valorados en casi US$ 100,000 millones en octubre.

Ahora, sin embargo, los ETF están presionando a la baja los precios. En los últimos 80 días hábiles, IBIT ha registrado salidas de capital por valor de US$ 3,500 millones, su primera ola de ventas prolongada. La mayor parte del capital invertido en el fondo ha sufrido pérdidas.

El último factor que afecta a las criptomonedas es el más difícil de cuantificar: el ambiente se apagó. Para una clase de activo especulativa sin valor fundamental ni potencial de generación de ingresos, el aura intangible lo es todo. Y el aura de entusiasmo que antaño rodeaba a los activos digitales parece haberse desvanecido.

Esto se debe en parte a que han perdido su vena rebelde. Si el presidente de Estados Unidos y su familia están inmersos en una clase de activo, ¿qué tan contracultural puede ser? Charles Hoskinson , cofundador de Ethereum, una plataforma blockchain, lo expresó bien el mes pasado: “Básicamente, todos nos convertimos en parte del sistema, ¿y sabes qué hace el sistema cuando te unes a él? Lo vuelve fuera de onda”.

Para algunas empresas, la nueva reputación anticuada de las criptomonedas tiene sus ventajas. La institucionalización ha ayudado a los emisores de monedas estables, que facilitan los pagos digitales. Sin embargo, activos como bitcoin han perdido su atractivo y han obtenido pocos beneficios a cambio; podrían parecer parte del “sistema”, pero en realidad no han sido adoptados por él.

Los inversores profesionales y conservadores aún evitan las criptomonedas. Una encuesta realizada por Bank of America en septiembre sugirió que la gran mayoría de los gestores de fondos no tenían ninguna asignación a criptomonedas. Los activos digitales representaron tan solo el 0.4% del valor total de la cartera de los encuestados.

Mientras tanto, los bancos centrales están comprando oro para protegerse de la inflación, las amenazas geopolíticas y el riesgo de sanciones. Los activos digitales que en su día prometieron una alternativa al dinero fiduciario han quedado marginados. El banco central checo fue el primero en anunciar compras de criptomonedas el año pasado, adquiriendo una cantidad experimental (e irrisoria) de bitcoin por valor de US$ 1 millón. No ha anunciado planes para comprar más.

Los activos digitales han demostrado ser mucho más resistentes de lo que muchos columnistas financieros, siempre dispuestos a escribirles obituarios, sospechaban. A pesar de una sucesión de mercados bajistas, siempre han desafiado las predicciones de un colapso generalizado. Pero este invierno criptográfico se siente inusualmente amargo con razón. A menos que las expectativas mejoren, no esperen un deshielo.