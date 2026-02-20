Durante estos días, se conocieron los estados financieros de la estatal en 2025, presentando que tuvo pérdidas por casi US$ 470 millones. (Imagen: Andina)
Durante estos días, se conocieron los estados financieros de la estatal en 2025, presentando que tuvo pérdidas por casi US$ 470 millones. (Imagen: Andina)
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La noche del miércoles 18 de febrero, José María Balcázar, de 83 años, se convirtió en el nuevo presidente del Perú, el octavo en una década. Con ello, se concretó el regreso de la bancada de Perú Libre al poder a poco más de tres años desde que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. El legislador por Lambayeque, que se hizo de una curul al obtener poco más de 6,000 votos, tiene el encargo de liderar un nuevo Gobierno de transición hasta julio.

