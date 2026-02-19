Perú cambia nuevamente de presidente y ministros dejando una lista de medidas y reformas sin concluir.
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

A solo dos meses de las Elecciones Generales 2026, el Perú cambia nuevamente de presidente. Perú Libre vuelve al Gobierno peruano tras poco más de tres años desde el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo. José María Balcázar, congresista, ganó con 60 votos a favor, a María del Carmen Alva, de Acción Popular.

