Uno de los riesgos, que ya habían advertido los gremios empresariales, es que en un afán de “empezar de nuevo” se hagan cambios relevantes de los cuadros técnicos en ministerios como Economía y Finanzas (MEF), Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Cancillería. En su toma de mando, Balcázar ofreció continuidad económica, pero fue claro al indicar que revisará la caja fiscal para atender la deuda social. Entonces, aún hay riesgos.

¿Cuánto dura un ministro en su oficina?

Al 9 de febrero de 2026, el tiempo promedio de permanencia de un ministro en el periodo 2021-2026 es de 6.54 meses, casi la tercera parte de lo que duraban hace 10 años, según datos del Observatorio de Videnza Instituto. Pero la última gestión ministerial no logró ni ese promedio, pues no completó siquiera cinco meses antes de la salida del ahora expresidente José Jerí.

Más allá de los nombres, lo que está en juego es la continuidad de políticas y reformas que se venían planteando, principalmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , donde el tiempo promedio de permanencia ha sido de 7 mese s. Incluso del 2025 hasta la fecha, el MEF tuvo cuatro ministros: José Arista, José Salardi, Raúl Pérez Reyes y Denisse Miralles.

MEF con más medidas pendientes

Solo en el saliente gobierno, Miralles tuvo una gestión de cuatro meses en la cual uno de los anuncios más relevantes fue la reforma de Petroperú, cuya ejecución pasó a manos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

También desde el MEF se anunció la renegociación de contratos Gobierno a Gobierno (G2G), la solicitud de un crédito suplementario para impulsar obras públicas, el desarrollo de un acuerdo fiscal y la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar normas del Congreso que implican un mayor gasto para el Estado.

Los pendientes en otros sectores

Fuera del MEF, la agenda pendiente también es extensa. Un anuncio que se esperaba en estas semanas era la publicación del Plan de Seguridad Ciudadana prometido por Jerí. Este documento está a cargo del Ministerio del Interior (MININTER), el sector con mayor rotación en los últimos cinco años, pues los ministros solo duran 3.7 meses en ese cargo .

Asimismo, se había planteado una reforma que implicaba la disolución del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) para dar paso a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Esta nueva entidad estaría asociada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), con una de las mayores rotaciones de ministros, pues duran un promedio de 5 meses y medio.

A esa medida se suma la compra de aviones para la Fuerza Aérea, una decisión que implica un alto impacto presupuestal que en medio de la transición podría quedar en suspenso. La evaluación la venía realizando el Ministerio de Defensa, donde también la gestión de los ministros dura poco menos de medio año.

Por otro lado, quedaba pendiente la aprobación del reglamento de Zonas Económicas, que según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) debía publicarse esta semana, mientras que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tenía pendiente la nueva propuesta de Ley para la minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE), cuyo diseño, afirmaron, iba a presentarse antes de que culminara el gobierno de Jerí.

Continuidad técnica en riesgo

Con la reforma de Petroperú como uno de los puntos más sensibles -ante el riesgo de que se termine retrocediendo en los avances logrados-, Luis Miguel Castilla, ex titular del MEF y director ejecutivo de Videnza Instituto, indicó que la clave está en la continuidad técnica.

Según indicó, el principal riesgo con la constante rotación en ministerios no está únicamente en el cambio de ministros, sino en la posible alteración de los equipos técnicos.

“Todo va a depender de hasta qué punto se cambian los viceministerios. Hay cosas que no pueden cambiar porque hay fechas constitucionales para presentar el proyecto de presupuesto y en marco macroeconómico se presenta en menos de dos meses. Entonces, tiene que haber cierto nivel de continuidad al menos con fechas que no pueden postergarse”, comentó.

Carlos Casas, profesor principal e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), coincidió en el riesgo que traerá el cambio. Cada relevo, precisó, obliga a volver a precisar las prioridades, reordenar equipos y enfrentar una curva de aprendizaje que, en un gobierno que entra en fase de salida, reduce el margen de acción .

El especialista advirtió que este cambio a pocos meses de las elecciones también deja la posibilidad que no necesariamente perfiles técnicos idóneos ingresen a los ministerios.

“Pocas personas técnicamente solventes van a estar dispuestos a aceptar un ministerio con tan poco tiempo y eso también puede abrir la puerta para oportunismos y hablar de cuotas políticas. Entonces, definitivamente hay gente que quiere ser ministro, pero no conoce mucho y hay una curva de aprendizaje”, señaló.

El riesgo es mayor teniendo en cuenta que este gabinete será el de un gobierno de transición que viene del Congreso. Casas indicó que entraremos a meses cruciales de la campaña donde se comenzarán a ver mayores propuestas populistas en el Poder Legislativo.

En ese sentido, Castilla apuntó que entre la primera y segunda vuelta suele abrirse un periodo especialmente delicado en el Congreso, cuando pueden aprobarse iniciativas con impacto fiscal mientras la atención pública está puesta en la contienda .

“Ese periodo más o menos de abril a junio -cuando termina el periodo legislativo-, es donde más peligro hay de que se aprueben leyes de contrabando que desordenen aún más la situación. Entonces, se necesitarán operadores políticos que traten de mitigar esos riesgos”, sostuvo.

Ante eso, Casas consideró clave que el próximo titular de Economía mantenga una posición firme frente a iniciativas que puedan afectar el equilibrio de las cuentas públicas pues si el nuevo ministro fuera “más funcional al Congreso”, podría ponerse en riesgo la sostenibilidad fiscal.

La constante rotación también incide en la gestión de conflictos y riesgos. Castilla advirtió la posibilidad de que se desaten conflictos sociales ante la paralización de obras por falta de presupuesto como las de G2G que se iban a revisar.

“Se anunció un paro regional por la suspensión del proyecto de la carretera central y hay otros que podrían venir. Ese es un tema central porque no solamente es la carretera central sobre la que se anunció la renegociación, sino es en casi todos. La solución no pasa simplemente por girar más plata, sino pasa por ordenarse un poco en este manejo poco prolijo que han tenido”, señaló.

Por su lado, Casas señaló qué hay áreas sensibles para la población como la seguridad. Al no terminarse de presentar el plan de seguridad el cambio implica prácticamente “empezar de cero nuevamente”.

