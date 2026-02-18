El Congreso aprobó este martes 17 de febrero la censura del mandatario interino José Jerí Oré, por lo que ahora deberá elegir entre cuatro aspirantes del Legislativo para encontrar al nuevo presidente de la Mesa Directiva y de la República.

El reemplazo de José Jerí sería:

Edgard Reymundo Mercado, de la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial.

Héctor Acuña, de la bancada Honor y Democracia.

María del Carmen Alva, de Acción Popular.

José María Balcázar, de Perú Libre.

Al respecto, los aspirantes a la presidencia del Perú que participarán en las elecciones generales de abril de este año, han manifestado sus dudas tras la censura de José Jerí.

Alfonso López Chau, de Ahora Nación, sostuvo que el siguiente presidente del Congreso deberá garantizar que el proceso electoral se administre con imparcialidad, transparencia y sentido de Estado.

A su criterio, que Perú se encamine a tener 8 presidentes en 10 años responde a “Congresos dominados por intereses particulares” y “economías ilegales”.

En tanto, Enrique Valderrama, candidato por el Partido Aprista, sostuvo que “(José Jerí) se va y nada catastrófico pasará”. Para el aspirante político, el censurado dignatario no tuvo resultados en seguridad ciudadana.

Mientras que para Fiorella Molinelli, Perú no necesita “más impunidad ni arreglos bajo la mesa”, y pidió al Congreso “elegir algo mejor”. Para la exministra, Keiko Fujimori es “la gran perdedora” por defender a Jerí Oré pese a las investigaciones por presunto tráfico de influencias.

En esa línea, Mesías Guevara, del Partido Morado, apuntó a que la crisis se arrastra desde 2016 con la obstrucción de Fujimori —entonces con mayoría parlamentaria— “al no aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski”.

“Hoy sacan a Jerí, y pondrán a otro Jerí, a su imagen y semejanza”, acotó.

Mario Vizcarra, de Perú Primero, advierte que el nuevo mandatario que elegirá el Congreso “será nuevamente su alfil” y “un cómplice”.

Vale acotar que otros candidatos como Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) protagonizan dimes y diretes desde antes de la censura de José Jerí. Para el partido fujimorista, se debió preservar la estabilidad política ad portas de las elecciones, y para el frente celeste, Jerí no debía continuar por sus actos irregulares.

Con información de EFE