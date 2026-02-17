El pleno del Congreso de la República aprobó la censura contra su titular, José Jerí, como presidente de la República y mañana 18 de febrero se elegiría a su reemplazo. El exmandatario había sido cuestionado, entre varios temas, por reuniones extraoficiales con empresarios chinos que contratan con el Estado.

Jerí sale de su cargo con un 37% de aprobación. Hay que recordar que al inicio de su mandato, en noviembre del 2025, el entonces presidente alcanzó una aprobación de la población de 58%, según Datum Internacional, pero con el pasar de los meses, y en medio de los cuestionamientos, se redujo.

En este contexto, ya los gremios empresariales empezaron a sentar posición. Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), comentó que si bien la economía crece, esto responde a la estabilidad macroeconómica y los términos de intercambio, así como a las expectativas en este contexto internacional favorable. Sin embargo, la incertidumbre política no deja que el producto bruto interno (PBI) despegue.

“Si nosotros tuviéramos un sistema político más estable, estaríamos creciendo al 6% - 7% sin ningún problema”, señaló a Gestión.

A su consideración, es perjudicial hablar de “cuerdas separadas”. “Necesitamos una reforma profunda. Nuestro sistema partidario, político y electoral ya tocó fondo. Entramos al octavo presidente en 10 años. Ahora vamos a una elección con más de 30 partidos”, apuntó.

Solo en el periodo 2021-2026, Perú ha visto pasar por el sillón presidencial a tres figuras. Foto composición Mía Ríos - Diario Gestión

Buscar la continuidad para reducir el ruido

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, consideró que esta nueva remoción del presidente afecta, sin duda, al desarrollo de la economía. El efecto más tangible es que se abre la ventana para que se paralicen proyectos de inversión a la espera de lo que suceda con el Poder Ejecutivo.

“Hay muchos proyectos de inversión sobre los que se están por tomar decisiones y avanzar, todo eso se va a frenar. Cuando entra un nuevo ministro, se adecua al cargo y nombra a su equipo para trabajar, demora unos tres a cuatro meses. Ya para ese momento, este Gobierno se acabó”, indicó a Gestión.

Por esto, el pedido puntual del gremio, a bien de mitigar esta afectación a la economía, es que se pueda asegurar la continuidad de algunos ministros en sectores claves.

“Para evitar que inestabilidad y, precisamente, se mantengan las gestiones [en la economía] que se están haciendo, se tendría que apostar por la continuidad de los principales puestos técnicos de algunos ministerios, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de la Producción (Produce) y Cancillería”, sostuvo.

“Es importante porque quedan dos meses para las elecciones y cinco meses para que se cambie de Gobierno. Por lo menos, eso aseguraría continuidad”, complementó.

Aunque esto podría mitigar el golpe de un noveno presidente en casi una década, James indicó que resulta inevitable que, desde el exterior, no nos miren “con sospecha” por estos inusuales cambios al más alto nivel gubernamental.

“Es difícil [la situación] porque si revisas la información de los países de Latinoamérica, esto solo se da en Perú. Ya nos miran desde afuera hasta con sospecha cuando quieren invertir. A pesar de nuestros grandes números macroeconómicos, que la economía se mantiene estable, que hemos crecido más que otros países, toda esta situación crea inestabilidad. ¿Quién tomará las decisiones en el país ahora? ¿Con quién hablarán los interesados en invertir?”, planteó.

La SNI propuso que se tendría que apostar por la continuidad de los principales puestos técnicos, por ejemplo, del MEF. (Imagen: Andina)

Dar seguridad al sector privado

Para Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, tras la remoción de Jerí, lo que esperan es que mañana la persona que finalmente sea escogida como presidente del Congreso y, como consecuencia, presidente de la República, “tenga claro cuál es su rol en este poco tiempo y garantice, de la forma más tranquila posible, la realización de las elecciones”.

“Creemos que es importante dar algún tipo de estabilidad a las cosas que se han ido avanzando, tenemos actualmente ministros y ministras técnicas que están haciendo un buen trabajo, como el Mincetur, el MEF, Producción y Cancillería. Si es que llegamos a un punto en donde vamos a empezar a cambiar otra vez al Gabinete, con los cambios que eso a su vez genera en viceministros, directores, la situación va a estar paralizada hasta las elecciones”, advirtió.

A consideración de Dupuy, aunque hay una volatilidad política, el sector empresarial no puede detenerse, por lo que el pedido que hace ComexPerú es que también se transmita un mensaje de tranquilidad al sector empresarial en general.

“La persona que entre tiene la prerrogativa de hacer los cambios que consideren necesarios, y eso no lo vamos a negar, pero creemos que en la medida de lo posible debiera darle continuidad o ratificar aquellos ministerios que operan de una manera técnica”, insistió.