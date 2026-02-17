La Mesa Directiva comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas. Foto: Congreso.
La Mesa Directiva comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes, el , en su condición de encargado de presidente de la República.

Al haberse aprobado las mociones de censura contra José Jerí, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República.

La Mesa Directiva comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas.

LEA TAMBIÉN: ¿Censura o vacancia? El futuro de José Jerí también se debate en el ámbito constitucional

“El plazo para presentar en la Oficialía mayor de las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vence hoy martes 17 de febrero a las 18:00 horas”, manifestó Fernando Rospigliosi antes de finalizar la sesión.

LEA TAMBIÉN: José Jerí afirma que la vacancia es el “procedimiento” que corresponde en su caso

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso, las propuestas de candidatos deben ir acompañados de la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido.

José Jerí fue censurado por el Congreso de la República. (Foto: Presidencia)
José Jerí fue censurado por el Congreso de la República. (Foto: Presidencia)

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

¿Censura o vacancia? El futuro de José Jerí también se debate en el ámbito constitucional
Congreso censuró a José Jerí y deberá elegir a nuevo presidente(a): EN VIVO
Elecciones 2026: planes de gobierno de los partidos que aspiran a la presidencia del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.