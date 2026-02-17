Este martes, el Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de censura contra su titular José Jerí, en su condición de encargado de presidente de la República.

Al haberse aprobado las mociones de censura contra José Jerí, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo del presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República .

La Mesa Directiva comunicó que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026 a las 18:00 horas.

“El plazo para presentar en la Oficialía mayor de las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vence hoy martes 17 de febrero a las 18:00 horas”, manifestó Fernando Rospigliosi antes de finalizar la sesión.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso, las propuestas de candidatos deben ir acompañados de la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido.

#CongresoInforma | El Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobó las mociones de censura contra el presidente del Congreso de la República encargado de la presidencia de la República del Perú, José Jerí. pic.twitter.com/Jt4mC4WjUM — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

José Jerí fue censurado por el Congreso de la República. (Foto: Presidencia)

Nota en desarrollo...