José Jerí fue designado por el Congreso como presidente de la República la madrugada del viernes 10 de octubre tras la vacancia de Dina Boluarte. (Foto: AFP)
El lleva a cabo este martes un pleno extraordinario para debatir y votar siete mociones de censura contra el presidente encargado , en medio de un escenario político marcado por divisiones entre las bancadas.

El mandatario es cuestionado por reuniones extraoficiales con empresarios chinos que contratan con el Estado. La sesión está programada para las 10:00 a.m.

Comunicado de la CONFIEP sobre debate hoy en el Congreso.
08:27

La sesión se desarrollará de manera presencial en el auditorio del edificio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el jirón Azángaro, espacio acondicionado para albergar a los 130 congresistas.

Edificio Faustino Sánchez Carrión, Congreso de la República. Foto: Captura Google.
08:27

A diferencia de otras sesiones, la votación no se realizará mediante el sistema electrónico. Cada parlamentario emitirá su voto de forma individual para cada una de las mociones presentadas.

