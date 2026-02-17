El Congreso de la República lleva a cabo este martes un pleno extraordinario para debatir y votar siete mociones de censura contra el presidente encargado José Jerí, en medio de un escenario político marcado por divisiones entre las bancadas.
El mandatario es cuestionado por reuniones extraoficiales con empresarios chinos que contratan con el Estado. La sesión está programada para las 10:00 a.m.
A diferencia de otras sesiones, la votación no se realizará mediante el sistema electrónico. Cada parlamentario emitirá su voto de forma individual para cada una de las mociones presentadas.
La sesión se desarrollará de manera presencial en el auditorio del edificio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el jirón Azángaro, espacio acondicionado para albergar a los 130 congresistas.