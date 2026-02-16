Ana Diburcio Yufra, de 29 años, decidió ofrecer su versión tras el reportaje que reveló sus constantes visitas al despacho congresal del hoy presidente José Jerí. Desde España, donde actualmente reside, sostuvo que busca defender su dignidad y aclarar los hechos que —según dijo— han sido malinterpretados.

“Mi nombre es Ana Diburcio Yufra y aquí vamos a aclarar todos los detalles”, afirmó en Panorama.

La joven señaló que conoce a Jerí desde antes de que asumiera altos cargos políticos, cuando ambos coincidieron en actividades partidarias. Según su testimonio, la relación siempre fue amical y negó cualquier insinuación sentimental.

“Yo lo conozco hace mucho tiempo, incluso antes que sea presidente. Nunca lo he visto coqueto con otra mujer, siempre ha sido una persona caballerosa”, declaró.

Las fotos y los comentarios en redes

Parte de la controversia gira en torno a fotografías antiguas y comentarios en redes sociales entre ambos. Diburcio indicó que esas interacciones corresponden al año 2021 y que fueron sacadas de contexto.

“El comentario fue algo simple, no entiendo cómo lo están enfatizando como algo mañoso o coqueto. Eso sí me dolió porque a él lo hicieron leña”, expresó.

24 visitas al Congreso y un trabajo sin contrato

Uno de los puntos centrales del reportaje fue la frecuencia con la que Diburcio ingresó al Congreso durante el 2022: 24 visitas en tres meses al despacho del entonces congresista Jerí.

Ella explicó que esas visitas respondían a labores que desempeñaba como personal de confianza, aunque admitió que nunca firmó contrato ni figuró en planilla del Estado.

“Fue un trabajo personal directo con él y su equipo en su despacho. Nunca tuve un contrato directo ni trabajé para el Estado”, afirmó.

Según su versión, sus funciones incluían coordinar reuniones, programar citas y apoyar en actividades del despacho.

Pagos en efectivo y fuera de planilla

Diburcio sostuvo que su remuneración no provenía del Estado, sino del propio bolsillo del entonces parlamentario.

“Yo nunca tuve un pago directo de planilla. Era de su mismo sueldo, supongo yo. Siempre fue al contado”, declaró al dominical.

Sobre el monto recibido, indicó que percibía una suma equivalente al sueldo mínimo y que los pagos eran mensuales.

“Era un sueldo mínimo, yo era practicante y estaba allí para apoyar en reuniones y citas”, dijo.

Las salidas sin registrar y los eventos externos

El registro de visitas muestra dos días en los que no se consignó su hora de salida. Sobre ello, explicó que acompañó a Jerí a eventos fuera del Congreso.

“Yo acompañé a Jerí a un evento en San Isidro. Salí del despacho y me dirigí sola. Luego tomé un taxi a mi casa”, señaló.

José Jerí anuncia ampliación de estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: @photo.gec

Defensa personal y distancia actual

La joven aseguró que nunca buscó beneficiarse laboralmente del Estado ni formar parte de un grupo de personas contratadas por cercanía política.

“En mí el Estado no gastó un sol. Nunca figuré en planilla”, remarcó.

Asimismo, afirmó que la comunicación con Jerí actualmente es ocasional y limitada a redes sociales.

“Lo saludé cuando fue elegido presidente y me respondió días después. No es una comunicación fluida”, sostuvo.

Diburcio insistió en que su intención es defender su imagen pública y rechazar las interpretaciones surgidas tras el reportaje.

“Yo salgo a defender mi persona, mi dignidad y mi posición como madre”, indicó.