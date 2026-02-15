El congresista de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, habló sobre los posibles reemplazos de Jerí, entre ellos José Cueto, candidato al Senado por el mismo partido.

El legislador señaló que Cueto deberá decidir si renuncia a su candidatura para asumir la Presidencia hasta julio de 2026.

“Ese es un tema estrictamente voluntario. Si él no lo hace, hay otros congresistas que no están postulando en estos momentos”, mencionó a RPP.

Asimismo, también mencionó la opción de María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, a quien consideró una alternativa para el periodo que falta.

“Cuando estuvo al frente de la Presidencia, se enfrentó al régimen del señor Castillo. Entonces podría ser una opción, vamos a ver qué otras opciones más existen que podrían asumir las riendas del país”, añadió.

Los actos de Jerí tienen “consecuencia política”

Por otro lado Muñante indicó que las acciones de José Jerí tienen una “consecuencia política” por las presuntas irregularidades que derivaron en las 7 mociones de censura que se debatirán este martes 17 de febrero.

“Nadie se imaginó que después iban a salir estas fotos y estos videos (…) No podemos pasar por agua tibia esta situación”, señaló.

Además, precisó que, si es censurado, se deberá consensuar la elección de un congresista con “talante democrático” para que asuma la Presidencia.