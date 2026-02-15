José Cueto candidato a senador por el Lima. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
José Cueto candidato a senador por el Lima. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, habló sobre

El legislador señaló que Cueto deberá decidir si renuncia a su candidatura para asumir la Presidencia hasta julio de 2026.

“Ese es un tema estrictamente voluntario. Si él no lo hace, hay otros congresistas que no están postulando en estos momentos”, mencionó a RPP.

LEA TAMBIÉN: ¿Por qué Perú va camino a tener su octavo presidente en casi diez años de crisis política?

Asimismo, también mencionó la opción de

“Cuando estuvo al frente de la Presidencia, se enfrentó al régimen del señor Castillo. Entonces podría ser una opción, vamos a ver qué otras opciones más existen que podrían asumir las riendas del país”, añadió.

LEA TAMBIÉN. Supervisión del Puerto de Chancay: Premier dice que les preocupa posición de EE.UU. y China

Los actos de Jerí tienen “consecuencia política”

Por otro lado Muñante indicó que las acciones de

“Nadie se imaginó que después iban a salir estas fotos y estos videos (…) No podemos pasar por agua tibia esta situación”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Si el Congreso destituye a José Jerí, ¿quién asumiría la Presidencia?

Además, precisó que, si es censurado, se deberá consensuar la elección de un congresista con “talante democrático” para que asuma la Presidencia.

El congresista indicó que las acciones de José Jerí tienen una “consecuencia política” por las presuntas irregularidades que derivaron en las 7 mociones de censura. (Foto: Presidencia)
El congresista indicó que las acciones de José Jerí tienen una “consecuencia política” por las presuntas irregularidades que derivaron en las 7 mociones de censura. (Foto: Presidencia)

TE PUEDE INTERESAR

Economía peruana cerró el 2025 con crecimiento de 3.44%, ¿qué sectores la impulsaron?
Gobierno tipifica delito por filtrar información reservada: condena asciende a 10 años
Designan a nuevo viceministro de Construcción y Saneamiento

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.