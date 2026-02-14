El Gobierno designó a Luis Hernán Contreras Bonilla como nuevo viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante la Resolución Suprema N.° 003-2026-VIVIENDA, publicada el 13 de febrero de 2026.

La norma señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a su titular para garantizar la continuidad de la gestión en uno de los sectores clave para el desarrollo de infraestructura básica en el país.

La designación se realiza en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N.° 29158), la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos (Ley N.° 27594), así como la Ley de Organización y Funciones del MVCS (Ley N.° 30156) y su respectivo reglamento.

La resolución está suscrita por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y refrendada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

El viceministerio de Construcción y Saneamiento es responsable de formular, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de infraestructura urbana, vivienda y acceso a servicios de agua y saneamiento, considerados pilares para cerrar brechas sociales en el país.