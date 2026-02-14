El Gobierno designó a Luis Hernán Contreras Bonilla como nuevo viceministro de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante la Resolución Suprema N.° 003-2026-VIVIENDA, publicada el 13 de febrero de 2026.
La norma señala que el cargo se encontraba vacante, por lo que resultaba necesario nombrar a su titular para garantizar la continuidad de la gestión en uno de los sectores clave para el desarrollo de infraestructura básica en el país.
LEA TAMBIÉN: Más de 27 mil hectáreas del Estado fueron entregadas para proyectos: la región más beneficiada
La designación se realiza en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N.° 29158), la Ley que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento de funcionarios públicos (Ley N.° 27594), así como la Ley de Organización y Funciones del MVCS (Ley N.° 30156) y su respectivo reglamento.
La resolución está suscrita por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y refrendada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.
El viceministerio de Construcción y Saneamiento es responsable de formular, coordinar y supervisar las políticas nacionales en materia de infraestructura urbana, vivienda y acceso a servicios de agua y saneamiento, considerados pilares para cerrar brechas sociales en el país.