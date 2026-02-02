Inversiones io, que tiene licencia para ofrecer crowdfunding en la modalidad de préstamo, ahora apunta hacia esa otra vertical del negocio.

“Estamos estudiando productos con equity, donde el cliente en vez de ser prestamista, podría ser socio de un proyecto. Solamente desde su casa, con su computadora, con un par de declaraciones juradas o de clic o de identificaciones digitales, y podría empezar a ser socio de proyecto inmobiliario o minero, por ejemplo”, explicó Simón Vacher, fundador de Inversiones io.

“Estudiamos varios productos, pero la idea es diversificar”, añadió.

Además, este instrumento de equity sería de acciones privadas, por lo que se ofrecerían fuera de la bolsa de valores.

Simón Vacher, fundador de Inversiones io

Participación

Según el ejecutivo, una persona podría adquirir un 1% o 2% de participación, por ejemplo, en el desarrollo de un edificio. Así, recibiría utilidades a lo largo del tiempo y, cuando se cierre el proyecto, se compartirían las ganancias entre todos los socios, precisó.

“No sería como un préstamo donde se tiene un contrato con cuotas fijas y una tasa (de rentabilidad) definida, sino que sería (el retorno) indefinido con base en cómo va el proyecto”, detalló Vacher.

“Ya estamos pidiendo la licencia para poder proponer ese tipo de producto (de equity) y esperamos pronto ofrecerlo”, agregó.

Crecimiento

Este año Inversiones io estima financiar entre S/ 150 millones y S/ 200 millones en proyectos, es decir, el doble de lo registrado en el 2025 (S/ 90 millones).

La compañía trabaja con el sector inmobiliario, principalmente en vivienda social, al cual destina las inversiones que recibe de sus clientes.

Según Vacher, además, se espera “un crecimiento agresivo hasta el 2028” de los fondos que canalizan.

El principal motor de ese crecimiento es el déficit de vivienda existente en el país, que impulsa la demanda para financiar proyectos por parte de los desarrolladores inmobiliarios, dijo.

El ejecutivo explicó que la compañía no busca reemplazar el financiamiento tradicional, sino cubrir necesidades de liquidez de los promotores en el corto plazo.

Tickets

En los últimos dos años se observó un ingreso “fuerte” de tickets (o montos) de inversión más altos en la plataforma, comentó.

Así, hubo un crecimiento de 50% en el ticket promedio por cada operación, de S/ 3,600 a S/ 5,500 entre el 2024 y 2025.

Con base en ese dato, la empresa planea el lanzamiento de un fondo de inversión privado en el 2026 dirigido al perfil de inversionistas de ingresos más altos, sobre lo que pronto haría mayores anuncios.

Tradicionales

Actualmente, Inversiones io ofrece crowdfunding para proyectos inmobiliarios, principalmente de vivienda social, y sobre todo en la ciudad de Chiclayo, con retornos de entre 20% y 30% anual.

En el presente año, la empresa lanzará un producto para financiar proyectos inmobiliarios más tradicionales, particularmente en desarrollos como aquellos con bono verde en la ciudad de Lima, mencionó SimonVacher, fundador de la firma.

Inversiones io ofrece crowdfunding para proyectos inmobiliarios, principalmente de vivienda social. (Foto: Andina)