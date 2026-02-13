La ventaja de adquirir una vivienda en pareja

El principal beneficio de adquirir una vivienda en pareja será que los ingresos de ambas personas se pueden sumar y por lo tanto podrán calificar para un mayor crédito hipotecario . Y con ello acceder a una vivienda más amplia, con mayores comodidades .

“Por ejemplo, si cada persona gana S/ 3,000, ambos sumarán S/ 6,000 en ingresos y con ello van a tener mayor capacidad de endeudamiento. El banco evalúa a la pareja como un equipo”, refirió Walter Eyzaguirre, especialista en temas financieros y director de T4T academy.

Para tener una mayor capacidad de endeudamiento, Eyzaguirre recomienda a las parejas reducir el número de tarjetas de crédito y sus líneas de préstamo meses antes de solicitar el crédito hipotecario . “De no hacerlo, se reducirá la capacidad de endeudamiento, así no uses la línea de la tarjeta de crédito, el banco toma en cuenta que esas líneas de crédito en cualquier momento se pueden usar”, apuntó el especialista.

Los riesgos al adquirir una vivienda en pareja

Los problemas pueden surgir si en algún momento la pareja decide separarse y no se tiene claramente registrado el nivel de aporte que realizó cada uno para la compra y mantenimiento de la vivienda .

En caso la compra la hizo una pareja de casados bajo el régimen de sociedad de gananciales, la propiedad del inmueble corresponderá en un 50% a cada uno.

Al separarse, la pareja puede acordar que uno de ellos le venda al otro su 50% de participación. Al realizar esta venta, se tiene que descontar el aporte que se realizó al comprar la vivienda, como el pago de las cuotas del crédito hipotecario. O los gastos en el mantenimiento del inmueble.

“Por ello se recomienda el registro del aporte de cada persona, para demostrar qué es lo que ha aportado cada uno. Guardar voucher de depósitos, transferencias. Y no solo del precio del inmueble , sino gastos de mantenimientos, servicios y todo lo que demanda la inversión en el inmueble ”, subrayó Jair Peralta, abogado especialista en temas inmobiliarios.

Por otro lado, si una pareja que no está casada adquiere un departamento, ellos van a entrar a un régimen de copropiedad, refirió Peralta. “Ambos tienen los mismos derechos y obligaciones sobre el inmueble. Si no se especifica el porcentaje de cada uno, por defecto se establece un 50% para cada uno de los propietarios”, anotó.

Se recomienda a la pareja firmar acuerdos privados sobre el porcentaje de participación y los aportes que hace cada uno. “Se deberían establecer en contratos privados reglas claras sobre cómo gestionar una eventual separación, para decidir qué va a pasar con ese departamento”, agregó.

El panorama se vuelve más complejo cuando en parejas no casadas solo uno aplica al crédito hipotecario, para acceder a beneficios de subsidios estatales. Solo uno de ellos figura como titular del crédito y propietario, pero la otra persona también aporta económicamente.

En esos casos se vuelve aún más necesario que entre la pareja se firme un acuerdo privado sobre el inmueble. “ Lo ideal es tomar esos acuerdos antes de la adquisición. Es mucho más sencillo prevenir que afrontar los problemas ya generados ”, anotó Peralta.

En caso la pareja no llegue a un acuerdo, tendrán que acudir a la vía judicial. “Se puede iniciar un proceso judicial llamado división y partición. El juez va a propiciar que alguna de las partes adquiera las acciones y derechos de la otra. Y si ninguno quiere hacerlo, el juez propiciaría un remate del inmueble, para que el fondo obtenido se divida según el porcentaje de acciones que tenga cada uno. Este proceso podría tomar entre año y medio a tres años”, estimó Jair Peralta.