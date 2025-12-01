Actualmente la tasa de interés de los créditos hipotecarios en los bancos se ubica en 7.9% anual en promedio. Hace un año la tasa era casi un punto porcentual menor, de alrededor de 8.7% anual , indicó Humberto Marín, director comercial de la inmobiliaria Conforta.

La baja de la tasa de interés genera una disminución en el monto de las cuotas a pagar y por lo tanto más personas pueden calificar a un crédito hipotecario.

“ Esa diferencia de un punto en que ha bajado la tasa de interés en un crédito hipotecario representa una baja de S/ 700 a S/ 800 en la cuota mensual . Es un valor sustancial para poder tomar una decisión de compra de una propiedad que puede estar valorizada en S/ 500,000 a S/ 600,000”, sostuvo Humberto Marín.

Asimismo, el ejecutivo refirió que este año se han incrementado las colocaciones de créditos hipotecarios del BCP, una de las entidades con mayor participación en el mercado.

“En el BCP las colocaciones este año han crecido en alrededor de 60%. El año pasado fueron S/ 300 millones en créditos hipotecarios. Y este año ya están por encima de los S/ 500 millones”, indicó Marín.

Por su parte Boris Osterling, CEO del portal inmobiliario Babilonia, resaltó un mayor dinamismo del mercado inmobiliario este año, que se explica “principalmente por mejores tasas hipotecarias y un entorno económico más estable”, anotó Osterling.

Los planes de la inmobiliaria Conforta para el 2026

La inmobiliaria Conforta cuenta con ocho proyectos en desarrollo, siendo Twins el último lanzamiento de este año, ubicado en Miraflores.

Este año las inversiones de Conforta sumaron US$ 8 millones, cifra que se incrementará en el 2026.

“Para el próximo año estamos pensando en lanzar cinco proyectos, con una inversión de US$ 13 millones. Para las ubicaciones de los proyectos estamos evaluando distritos como Lince, Magdalena, Surco, Miraflores, San Borja, Jesús María y Surquillo”, refirió Humberto Marín.