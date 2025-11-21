Al respecto, Paul Casanova, presidente de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios (Aspai), respondió que sí, el precio varía según el piso del departamento. “ A mayor altura del departamento, tendrá más precio ”, subrayó.

El valor se incrementa en los pisos altos de un edificio pues se está más alejado del ruido de la calle, se accede a una mejor vista panorámica y el departamento tendrá mejor iluminación , ya que evitaría problemas de colindancia con otros edificios vecinos, destaca Paul Casanova.

Sobre cuánto más pueden costar los departamentos de los pisos altos, Casanova refirió que se pueden establecer tres rangos de pisos: del piso 1 al 8, del piso 9 al piso 14 y del piso 15 hacia adelante.

En el segundo rango los precios son superiores hasta en 6%, respecto al primer rango. Y de forma similar, en el tercer rango los precios se incrementan hasta en 6% respecto al segundo rango, estimó Paul Casanova.

Es decir, los departamentos de los pisos más altos son hasta 12% más caros que en los pisos más bajos . Cabe anotar que en los edificios más pequeños, de hasta ocho pisos de altura, la diferencia de precios será menor (de hasta 6%).

Por su parte Humberto Marín, director comercial del grupo inmobiliario Conforta, refirió que los pisos más altos tendrán un mayor precio, siempre que cumplan con el requisito de tener una buena vista panorámica, como el estar cerca a un parque o al mar. “ Pero si la vista no es atractiva la propiedad podría incluso costar menos ”, subrayó.

También refirió que debe tenerse en cuenta los departamentos con vista interna. En esos casos, también costarán menos , aún cuando se ubiquen en pisos superiores, agregó Marín.

Por otro lado, cuando un edificio tiene una sala de eventos en el último piso, en ese caso ya no es tan recomendable vivir en un piso tan alto , por el ruido que podría afectar a los residentes del departamento.

“En ese caso, ya no es muy recomendable vivir en el mismo piso de la sala de eventos o en un piso inmediato inferior”, anotó Paul Casanova.