No obstante, la subasta realizada por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) fue declarada desierta , debido a que los dos postores hábiles, inscritos previamente, no concurrieron al acto público del 2 de febrero en el debían presentar su oferta económica. El precio base para el macrolote de 22.2 hectáreas era de S/ 10.6 millones.

La SBN informó que si el Gobierno Regional de Lambayeque -titular del terreno- le vuelve a encargar convocar a una nueva subasta, el precio base se reducirá en 5%.

Este megaproyecto de una nueva ciudad lleva varios años de retraso. Cuando en el 2014 concluyó la primera etapa del proyecto de irrigación Olmos, en paralelo ya se trabajaba el desarrollo de Charles Sutton, para que residan los trabajadores agrícolas.

La ciudad se llamaría Charles Sutton en homenaje a un ingeniero geógrafo estadounidense considerado el “padre de la irrigación peruana”. Una zona de Charles Sutton ya cuenta con pistas, veredas, semáforos, planta de tratamiento de agua potable, pero aún no tiene viviendas .

Vista aérea del proyecto de futura ciudad Charles Sutton. Foto: SBN.

Alexander Vega, director del Proyecto Especial Olmos Tinajones, a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, lamentó que la subasta de terrenos haya quedado desierta y anunció que evaluarán si deciden mejorar las condiciones de una próxima subasta o si optan por cambiar el esquema de promoción de inversión para desarrollar este megaproyecto .

Al respecto, Manuel Balcázar, exdirector nacional de vivienda del Ministerio de Vivienda, sugirió que para hacer más atractiva una nueva subasta, el macrolote de 22.2 hectáreas se divida en cuatro o cinco partes, de manera que se puedan dar a más adjudicatarios que requerirían de un menor monto de inversión.

“Así se estaría compartiendo mejor el riesgo, pues hay un costo financiero en el tiempo. Es un proyecto complejo, que requiere de un estudio de mercado y ver el horizonte para la dotación de servicios, pues no solo se trata de viviendas”, subrayó.

Asimismo, propuso que el pago del terreno no sea de inmediato, sino en partes, a medida que avancen las etapas del proyecto de construcción de viviendas. “Así se reduce la carga financiera al inversor”, anotó Balcázar.

Sobre estas propuestas, Alexander Vega refirió que “todas las posibilidades están abiertas. Se evaluarán las exigencias que no han convencido a los ofertantes y ver qué se puede acoplar a la propuesta para hacerla más atractiva”, indicó.

En algunas zonas de Charles Sutton ya se construyeron pistas y veredas. Foto: SBN.

Esquema de inversión para Charles Sutton podría cambiar

Alexander Vega refirió que también se evaluará cambiar el esquema de inversión para la construcción de la ciudad de Charles Sutton, hacia un mecanismo denominado proyecto en activos .

Explicó que en el esquema de proyecto en activos el proponente desarrollaría toda una ciudad, a cargo de su propia inversión. Proinversión promovería este proyecto en activos y se tendría una iniciativa privada autofinanciada, remarcó.

“El proyecto integraría viviendas, servicios y equipamientos. Pues mínimamente se requiere tener una comisaría, centros educativos, locales comerciales. Hay que reforzar la propuesta con el diseño de una ciudad integral, no sólo construcción de viviendas, sino también ofrecer servicios públicos, que es lo que atrae más rápido a la oferta ciudadana”, sostuvo Vega.

Finalmente, el funcionario estimó que en un mes el Gobierno Regional de Lambayeque -en coordinación con el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Olmos- definirá si se opta por una nueva subasta de terrenos o si se cambia el esquema de promoción de inversión hacia el mecanismo de proyecto en activos .