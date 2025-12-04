En su última convocatoria nacional, el Servicio de Parques de Lima (Serpar), entidad de la Municipalidad de Lima, pondrá a disposición 71 terrenos para subasta, los que cuentan con saneamiento legal completo, inscripción en los Registros Públicos, además de acceso a todos los servicios básicos.

Los terrenos, que provienen de aportes de habilitación urbana, tienen precios base desde S/64,940.00, con una medida desde los 111 m² hasta 1756 m².

Están distribuidos en: 61 en Carabayllo, 5 en Pachacámac y 5 en Santa Anita. Estos predios se encuentran en áreas con gran potencial de desarrollo y están designados exclusivamente para fines urbanos, sin afectar ni disminuir las áreas verdes.

Los recursos generados por la subasta se invertirán en el mantenimiento y la mejora de los clubes y parques metropolitanos, contribuyendo así al bienestar urbano de Lima.

El acto público se realizará el viernes 19 de diciembre a las 9 a. m. en el Circuito Mágico del Agua bajo la modalidad del martillero público y contará con la presencia de un notario para asegurar la transparencia y la legalidad del proceso.

Los recursos generados por la subasta se invertirán en el mantenimiento y la mejora de los clubes y parques metropolitanos, contribuyendo así al bienestar urbano de Lima. (Foto: Difusión)

¿Cómo participar?

La subasta está abierta tanto a personas naturales como jurídicas, con la posibilidad de participar de forma presencial o virtual.

Las bases de la subasta tienen un costo de S/50 y pueden adquirirse hasta el 18 de diciembre a través de la web del Serpar, en los puntos de venta habilitados o presencialmente en el Parque de La Muralla (lunes a viernes, de 9 a. m. a 4 p. m.) y en el Circuito Mágico del Agua (lunes a domingo, de 3 p. m. a 9 p. m.).

Posterior a la compra de las bases, los postores deben depositar una garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno de su interés. La documentación requerida y la carta de presentación pueden ser entregadas de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes del Serpar.

Para obtener más detalles, los interesados pueden revisar las bases completas en el sitio web oficial del Serpar o contactar a los números +51 991 040 525, +51 962 792 403 y +51 945 502 821.