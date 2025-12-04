Con una demanda habitacional en alza y mayor interés en viviendas bien ubicadas y de metrajes eficientes, la desarrolladora se alista para un 2026 más agresivo, con el objetivo de ejecutar cinco proyectos en paralelo, frente a los tres de este año. Además de reforzar su presencia en Lince y Miraflores, la empresa ingresará a Surquillo con dos nuevos proyectos y evalúa ampliar su portafolio distritos clave, lo que impulsaría su proyección de crecimiento para el próximo año.

Crecimiento 2025: Lince y Miraflores apalancaron el resultado

Alerces Inmobiliaria proyecta cerrar el 2025 con uncrecimiento de alrededor del 20% en ventas respecto al año anterior, impulsado por una mayor velocidad comercial en Lince y el avance de su portafolio en Lima Moderna. La facturación esperada asciende a S/ 30 millones, cifra que se explica principalmente por la buena performance del nuevo proyecto Nara, lanzado en la segunda mitad del año, donde los departamentos de 40 a 70 m² se han colocado a un ritmo muy superior al promedio del mercado. “En un mes hemos logrado vender seis, y en otro 10 departamentos”, señaló Ian Kishimoto, gerente general de la compañía.

El edificio en Lince de entrega inmediata también fue clave para sostener la generación de caja del negocio, mientras que el proyecto en Miraflores continúa aportando posicionamiento de marca en un ticket más alto, cercano a los S/ 600,000 por unidad y con certificación sostenible LEED.

Con unticket promedio de S/ 350,000 en Lince, partiendo desde los S/ 200,000, Alerces ha logrado captar a un comprador joven y a inversionistas que buscan rentas en zonas conectadas a San Isidro. “Mucha gente joven quiere vivir cerca de donde trabaja, alquila un lugar tranquilo, seguro, en Lince, cerca San Isidro”, sostiene Kishimoto. Este dinamismo en su portafolio actual sienta las bases para el salto de crecimiento que la compañía proyecta para el 2026.

Ingreso a Surquillo: la apuesta hacia 2026

Surquillo se convertirá en el nuevo eje de crecimiento de Alerces Inmobiliaria a partir de 2026. La compañía ya negocia la compra de un terreno límite con Miraflores para iniciar dos proyectos residenciales en dicha jurisdicción, en los que estima invertir parte de los US$ 20 millones planificados para el próximo año. La elección no es casual: “Lo que fue Lince hace unos 15 años lo estamos viendo ahora en Surquillo”, sostiene Ian Kishimoto, al destacar el proceso de transformación urbana que vive el distrito gracias a una mejor iluminación, mayor seguridad y la reconversión de zonas antes industriales hacia usos residenciales.

El ejecutivo subraya que la ubicación estratégica de Surquillo —con acceso directo a San Isidro, Miraflores y San Borja— lo convierte en un punto clave para la demanda de vivienda bien ubicada a un ticket accesible. Los proyectos que desarrollará Alerces en esta zona priorizarán departamentos de 60 a 80 m², enfocados en familias y en usuarios que buscan permanecer en distritos centrales sin asumir los precios de Lima Top. “Creemos que hay zonas que están por mejorar y quienes compren con nosotros aprovecharán la revalorización futura”, afirma Kishimoto. Con esto, la compañía busca replicar el éxito de Lince y consolidar su presencia en la llamada Lima Moderna.

Proyecciones 2026: inversión, proyectos y

Para el 2026, Alerces Inmobiliaria prevé una etapa de expansión más agresiva, impulsada por la incorporación de dos nuevos proyectos en Surquillo y la ejecución simultánea de cinco desarrollos residenciales en Lima. La compañía destinará una inversión cercana a los US$ 20 millones el próximo año, cifra que podría replicar en 2027 si el contexto económico se mantiene estable. “Nuestro plan para el 2026 va a ser tener por lo menos dos proyectos más, el objetivo es tener cinco proyectos que vayan a la par cada año”, sostiene Ian Kishimoto, gerente general de la firma, al anticipar una ampliación significativa del portafolio.

Con estas incorporaciones y el avance de sus proyectos actuales en Lince y Miraflores, la inmobiliaria proyecta un crecimiento del 30% en 2026, por encima de los resultados de este año. Aunque la empresa aún evalúa el nivel de facturación que alcanzará al cierre del período, espera superar ampliamente los S/ 30 millones estimados para 2025. Kishimoto indica que el mercado mantiene condiciones sólidas para sostener la demanda: “Con un déficit habitacional de más de 1.5 millones de viviendas, la demanda es tal que igual tú tienes que vivir en algún lugar”, afirma, reiterando que el sector vivienda se mantiene resiliente incluso frente a la incertidumbre electoral.

Distritos en la mira

Además de Surquillo, la compañía evalúa oportunidades en Jesús María, Pueblo Libre y Cercado de Lima, donde la demanda se orienta a unidades de 40 a 70 m², ideales para jóvenes que priorizan ubicación y conectividad. “Si yo te digo que voy a estar en la avenida Arequipa… lo más probable es que la gente joven quiera vivir ahí”, sostiene Kishimoto al detallar la segmentación por distrito.

La elección de zonas emergentes no es casual. Alerces busca replicar el caso de éxito de Lince, apostando por la revalorización urbana. “Lo que fue Lince hace unos 15 años lo estamos viendo ahora en Surquillo”, explica. En un mercado donde el número de inmobiliarias se ha duplicado en la última década, su mayor reto es encontrar terrenos a precios razonables para no sacrificar la calidad.