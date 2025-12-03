El candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa sufrió un atentado. (Fotos de la cuenta X de @CostaGino)
El candidato presidencial Rafael Belaunde Llosa sufrió un atentado. (Fotos de la cuenta X de @CostaGino)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

según teorizó el general PNP en retiro y asesor en temas de seguridad de la Municipalidad de Lima, César Jordán.

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, Jordán mencionó que la zona donde ocurrió el ataque es conocida por el tráfico de tierras,

“Toda esa zona es de tráfico de tierras. Tú puedes ser dueño, pero utilizan gente para intimidarte y tratar de que tengas miedo y no llegues. Ahí ha habido varias muertes. Un factor político, no creo. Yo creo que más orientado al tráfico de terrenos”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Rafael Belaunde: Atentan contra la vida del precandidato

El general señaló que los disparos que recibió la camioneta donde se encontraba el precandidato presidencial, están agrupados a la altura de la cabeza del conductor, lo que indica que fueron realizados por un tirador profesional.

“Los disparos, al menos los que tiene en la parte frontal del carro, son tres disparos que están ubicados donde está la cabeza del piloto. Han ido directo a matar. (…) Si hubiese estado en el asiento del piloto, en estos momentos estaría muerto. Pero él, al parecer, se ha cubierto, se ha echado y ha sacado su arma”, añadió.

LEA TAMBIÉN: José Jerí: “Vamos a reaccionar con la contundencia del caso”

mientras se encontraba a bordo de su camioneta en Cerro Azul, provincia de Cañete.

El general PNP César Jordan señaló que los disparos que recibió la camioneta donde se encontraba el precandidato, fueron realizados por un tirador profesional. (Foto: Joel Alonzo)
El general PNP César Jordan señaló que los disparos que recibió la camioneta donde se encontraba el precandidato, fueron realizados por un tirador profesional. (Foto: Joel Alonzo)

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí: “Vamos a reaccionar con la contundencia del caso”
Elecciones 2026: Enrique Valderrama gana primarias en APRA y liderará plancha presidencial
Elecciones 2026: JNE proclamará el 15 de diciembre los resultados de elecciones primarias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.