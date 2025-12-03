Los delincuentes que atacaron a balazos al precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, serían traficantes de terrenos, según teorizó el general PNP en retiro y asesor en temas de seguridad de la Municipalidad de Lima, César Jordán.

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, Jordán mencionó que la zona donde ocurrió el ataque es conocida por el tráfico de tierras, por lo que considera más probable que el móvil sea un conflicto de terrenos ligado a los negocios de Belaúnde que un ataque político directo.

“Toda esa zona es de tráfico de tierras. Tú puedes ser dueño, pero utilizan gente para intimidarte y tratar de que tengas miedo y no llegues. Ahí ha habido varias muertes. Un factor político, no creo. Yo creo que más orientado al tráfico de terrenos”, añadió.

El general señaló que los disparos que recibió la camioneta donde se encontraba el precandidato presidencial, están agrupados a la altura de la cabeza del conductor, lo que indica que fueron realizados por un tirador profesional.

“Los disparos, al menos los que tiene en la parte frontal del carro, son tres disparos que están ubicados donde está la cabeza del piloto. Han ido directo a matar. (…) Si hubiese estado en el asiento del piloto, en estos momentos estaría muerto. Pero él, al parecer, se ha cubierto, se ha echado y ha sacado su arma”, añadió.

Durante la mañana del martes 02 de diciembre, el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba a bordo de su camioneta en Cerro Azul, provincia de Cañete.