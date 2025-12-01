El precandidato presidencial Enrique Valderrama va ganando las elecciones internas llevadas a cabo este domingo 30 de noviembre en el Partido Aprista Peruano, al 97.411% del escrutinio de votos según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de cara a los comicios generales del 2026.

Un total de 14 precandidatos presidenciales compitieron en el partido de la estrella, en busca de obtener la nominación para los comicios del 12 de abril del próximo año. Votaron 9,516 militantes de un total de 25.331, informó El Comercio.

Asimismo, al 45.9% de actas procesadas, Carla García lidera las preferencia para el encabezar la lista del Senado por el Partido Aprista con 574 votos (18.056%). Le sigue Jorge del Castillo con 432 votos (13.58%).

La agrupación política superó el umbral del 10% de participación como mínimo de sus afiliados en la definición de sus candidatos, con lo cual continuará en carrera rumbo a las Elecciones Generales del 2026.