Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El miércoles 20 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de incertidumbre electoral y tensiones internacionales que han generado mayor demanda de dólares como activo de refugio.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 1.90% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar cae por posible acuerdo para paz en Irán, ¿repuntará por segunda vuelta electoral?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.400 y se vende a S/ 3.430, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.424 a la compra y S/ 3.431 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar en Perú se mantiene relativamente estable este mes, aunque con ligeras variaciones impulsadas por factores internacionales y el contexto político local.

Analistas señalan que la incertidumbre electoral y las tensiones internacionales han generado una mayor demanda de dólares como activo de refugio.

En las bolsas latinoamericanas, el comportamiento ha sido mixto durante los últimos días. Algunos mercados bursátiles han mostrado cautela debido al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la volatilidad internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 19 de mayo?
Dólar cerró al alza tras conteo al 100% de la ONPE de primera vuelta presidencial
Dólar cae por posible acuerdo para paz en Irán, ¿repuntará por segunda vuelta electoral?
Dólar toca máximo del año por escalada en Irán y tensión electoral, ¿en qué conviene refugiarse?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.