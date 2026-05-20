Se prevé que la nueva plataforma permita la interoperabilidad con otras entidades públicas.
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Redacción Gestión
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En el marco de la implementación de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y su reglamentación, la y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobaron los “Lineamientos para la Gobernanza de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST)”.

Esta plataforma virtual única centralizará los procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Dicho avance constituye un hito en la implementación del , pues supone un nuevo ejemplo de coordinación y cogestión interinstitucional alineado con los objetivos de la reforma previsional.

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En ese contexto, la plataforma está siendo diseñada con un enfoque centrado en el ciudadano, priorizando el acceso a información clara, oportuna y confiable que facilite una toma de decisiones informada sobre el futuro previsional, en un entorno neutral, sin favorecer a ningún régimen o sistema previsional.

Asimismo, se prevé que la plataforma permita la interoperabilidad con otras entidades públicas y ofrezca al afiliado una experiencia digital simplificada y segura, respaldada por altos estándares de seguridad de la información, protección de datos personales y validación de la identidad. En esa línea, cada decisión quedará debidamente registrada, asegurando su trazabilidad, integridad y verificabilidad.

Para garantizar una adecuada implementación y sostenibilidad de la plataforma, los lineamientos aprobados establecen un de los procesos de la plataforma, basado en principios de neutralidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y transparencia de la información. Bajo este modelo, ambas entidades asumirán conjuntamente la dirección estratégica, así como el seguimiento, evaluación y mejora continua de la plataforma durante su desarrollo e implementación.

Con esta iniciativa, la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y la SBS reafirman su compromiso con la , promoviendo soluciones digitales que fortalezcan la confianza ciudadana y contribuyan a procesos más transparentes, seguros y accesibles.

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