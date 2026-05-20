La canadiense Tinka Resources Limited anunció una actualización de exploración en sus proyectos Ayawilca y Silvia, ubicados en el centro de Perú, con foco en nuevas vetas de plata de alta ley, futuros trabajos de exploración y avances para reiniciar perforaciones durante el 2026.

En Ayawilca, la compañía informó que completó una reinterpretación geológica y estructural del yacimiento, incorporando seis vetas de plata de alta ley al modelo geológico 3D. Según la minera, varias de estas estructuras no habían sido consideradas en la estimación oficial de recursos minerales de 2024.

La empresa señaló que estas vetas representan objetivos atractivos debido a sus altas concentraciones de plata y a su relativa poca profundidad. Entre resultados históricos destacados figuran intersecciones con leyes de hasta 1,164 g/t (gramos por tonelada) de plata, además de contenido asociado de plomo y zinc.

Tinka también indicó que avanza en conversaciones con comunidades locales para extender por tres años más el acuerdo social vinculado al proyecto Ayawilca. La minera espera cerrar estos acuerdos durante el tercer trimestre de 2026 para iniciar poco después un programa de perforación de aproximadamente 5,000 metros. La compañía precisó que ya cuenta con los permisos necesarios para esta campaña y futuras perforaciones.

Nueva exploración en Silvia

En paralelo, Tinka iniciará a fines de mayo un estudio geofísico en su proyecto Silvia, orientado a identificar posibles objetivos de cobre y oro. El trabajo cubrirá un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados y buscará detectar zonas profundas con potencial mineralizado mediante técnicas magnetotelúricas (método geofísico que permite identificar estructuras bajo tierra).

El proyecto Silvia se ubica en el centro de Perú, a unos 100 kilómetros al sur de la mina Antamina, una de las mayores minas de cobre del mundo. Según la empresa, los resultados del estudio estarían disponibles hacia finales de junio.

“Tenemos la flexibilidad de realizar perforaciones de seguimiento con poca antelación si se confirman objetivos geofísicos de alta prioridad, ya que la plataforma de perforación utilizada en la campaña anterior permanece en el sitio”, señaló el presidente y CEO de Tinka, Graham Carman.

Tinka iniciará nuevos trabajos de exploración en su proyecto Silvia para identificar posibles objetivos de cobre y oro. (Foto: Referencial)

Revisión de Colquipucro

La compañía también informó que reevaluará el depósito de plata Colquipucro, ubicado a menos de dos kilómetros de Ayawilca, ante el fuerte aumento del precio internacional de la plata.

Tinka recordó que la última estimación de recursos de Colquipucro fue elaborada en 2016 utilizando un precio de US$24 por onza de plata, frente a niveles actuales significativamente superiores.

El recurso de Colquipucro contempla actualmente 14.3 millones de onzas de plata en recursos indicados y 13.2 millones de onzas en recursos inferidos.