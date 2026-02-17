La australiana BHP, a través de una subsidiaria de propiedad absoluta, firmó un acuerdo de transmisión (entrega) de mineral de plata a largo plazo con Wheaton Precious Metals International Ltd., mediante el cual recibirá un pago inicial de US$ 4,300 millones al cierre de la transacción. El contrato está vinculado con su participación en la producción de plata de la mina Antamina.

“Nos complace asociarnos con Wheaton, líder mundial en la gestión de metales preciosos. La inversión de BHP en Antamina ha generado valor para los inversores gracias a su sólido rendimiento en la producción de cobre, y este acuerdo permite obtener valor adicional del activo de forma innovadora y disciplinada“, comentó Mike Henry, director ejecutivo de BHP.

La minera es titular del 33.75% de Compañía Minera Antamina S.A. (CMA), empresa que opera el yacimiento. CMA no forma parte del acuerdo y la transacción no modifica los derechos ni las obligaciones de BHP en el marco del convenio de empresa conjunta. Tampoco afecta los contratos vigentes de la compañía con sus clientes.

El acuerdo entre BHP y Wheaton Precious Metals representa la transacción de streaming (venta de mineral) más valiosa hasta la fecha en función de la contraprestación inicial recibida.

Antamina es operada independientemente por Compañía Minera Antamina S.A. (CMA). Los accionistas de CMA son BHP (33,75%), Glencore plc (33,75%), Teck Resources Limited (22,5%) y Mitsubishi Corporation (10%).

Como parte del referido acuerdo, BHP entregará a Wheaton el equivalente al 33.75% de la plata producida por Antamina, sujeto a una tasa fija pagadera del 90%. Una vez alcanzadas 100 millones de onzas entregadas, la proporción se reducirá a 22.5% de la producción de plata durante el resto de la vida útil de la mina. La liquidación se realizará mediante créditos de metales, sin entrega física de plata a Wheaton.

Además del pago inicial, Wheaton abonará a BHP el 20% del precio spot (precio actual o de venta inmediata) de la plata vigente al momento de cada entrega por onza transferida. El acuerdo permite a BHP monetizar la plata, obtener liquidez y reasignar capital a otros proyectos y a retornos para accionistas, según su política de asignación de capital.

En el año calendario 2025, Antamina produjo 124,200 toneladas de cobre, 129,400 toneladas de zinc y 5.4 millones de onzas de plata (sobre la base de las acciones de BHP).

“La contraprestación inicial se compara favorablemente con las estimaciones de consenso para la totalidad de nuestra participación en Antamina. Junto con la reciente transacción con Global Infrastructure Group, y sujeto al cierre de ambas, esperamos liberar más de 6,000 millones de dólares en efectivo para fortalecer la flexibilidad de nuestro balance, impulsar la creación de valor a largo plazo y aumentar el valor para los accionistas de BHP”, explicó Vandita Pant, directora financiera de BHP.

El acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2026 y se prevé que el cierre se concrete en torno a esa fecha. No está sujeto a aprobación regulatoria y depende únicamente de condiciones corporativas habituales. Además, ciertas obligaciones estarán garantizadas por BHP Group Limited y la entidad que posee la participación de BHP en Antamina.

La compañía indicó que la transacción no incrementará sus niveles de deuda reportados, pues obtendrá el valor de la plata como subproducto en Antamina. Asimismo, mantendrá su exposición a la producción de cobre, zinc y plomo correspondiente a su participación en dicho activo.

BHP y sus planes en su operación en Perú

Ante la mayor demanda global de cobre y la meta de elevar en 70% la producción al 2050, BHP anunció en Perumin 37 una inversión de US$ 10 millones en exploración temprana en Perú para los próximos 18 a 24 meses. La empresa mantiene 15 proyectos activos en el país.

Walter Tejada, gerente de Operaciones Sudamérica de BHP Exploraciones, señaló que parte del presupuesto se destinará a perforar un proyecto en Huancavelica. La compañía espera iniciar actividades en 2026, tras culminar los permisos. También prevé US$ 1 millón para iniciativas sociales.

Los proyectos se ubican en Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Áncash. BHP indicó que busca depósitos de gran escala con foco en cobre y reconoció que la exploración implica alto riesgo y baja tasa de éxito.

La empresa afirmó que continuará explorando con equipo propio y que está abierta a asociaciones y joint ventures. Además, impulsa el programa BHP Xplor, que financia a exploradoras junior y espera recibir más proyectos peruanos en su próxima convocatoria.

