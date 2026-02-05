La minera canadiense Excellon Resources informó el reinicio de las actividades mineras subterráneas en la mina polimetálica Mallay (plata, plomo y zinc), ubicada en Lima, tras restablecer los ciclos de extracción y transporte en los niveles 4090 y 4150.

La empresa señaló que el reinicio se ejecuta de forma progresiva, con acopio inicial de mineral en superficie y trabajos simultáneos de rehabilitación y desarrollo subterráneo. A la fecha, se han completado alrededor de 350 metros de avance para habilitar accesos, servicios y plataformas de perforación.

En paralelo, Excellon identificó una nueva zona mineralizada adyacente a la veta Isguiz, denominada “Zona del Muro”, con espesores de entre 3 y 8 metros y presencia de plata, plomo y zinc. Esta zona ha sido reconocida en perforaciones históricas y frentes de desarrollo dentro de un tramo de aproximadamente 300 metros de desnivel por 500 metros de extensión en la mina.

“La emergente Zona de Muro de Apoyo es un buen ejemplo: intervalos mineralizados más amplios paralelos a Isguiz podrían traducirse en una minería más flexible y una mayor productividad por nivel, sujeto a la perforación y validación continuas. En las próximas semanas, nuestra prioridad es validar nuestra planificación de reinicio con el rendimiento de la mina, la perforación y la renovación del molino, todo lo cual conducirá a un reinicio sin contratiempos y exitoso”, comentó Shaw Howarth, presidente y director ejecutivo de Excellos Resources.

Excellon también tiene la propiedad de exploración de oro y plata Tres Cerros en Perú.

Excellon alista reinicio del molino en Mallay tras pruebas y mayor acopio

Las pruebas metalúrgicas iniciales en Mallay, realizadas por terceros, indican que el material mineralizado puede procesarse junto con los recursos de la veta Isguiz y de otras zonas históricas durante el reinicio gradual de la planta concentradora (molino).

Excellon ejecuta un programa de perforación de 10,000 metros para relleno y extensión de recursos, con una plataforma actualmente operativa y dos adicionales previstas para febrero. Además, avanza con el drenaje de la rampa 400, clave para acceder a niveles más profundos de la mina; el proyecto registra un avance de 28 metros verticales de los 60 planificados y se prevé su culminación en el primer trimestre de 2026.

La empresa también se encuentra en la fase final de validación de una nueva estimación de recursos minerales conforme al estándar NI 43-101, que será publicada tras la revisión de una persona calificada independiente.

El reinicio del molino dependerá de que se alcance un volumen suficiente de mineral acopiado para operar a capacidad cercana al máximo. “Estamos adoptando un enfoque metódico y por etapas: restablecemos ciclos repetibles en los niveles 4090 y 4150 y secuenciamos el acopio para apoyar la puesta en marcha y la mezcla, en lugar de mantener una producción constante”, señaló Paul Keller, director de Operaciones de la minera.

Excellon expande Tres Cerros con nuevas concesiones

El mes pasado, la minera canadiense Excellon Resources anunció la adquisición de dos nuevas concesiones ubicadas al sur de su proyecto de exploración de oro y plata Tres Cerros (Lima), con lo cual amplía su posición territorial en 1,132 hectáreas.

Las concesiones, denominadas Tres Cerros 32 y Tres Cerros 33, extienden el corredor mineralizado hacia el sur e integran un sistema geológico interpretado como parte del evento mineralizador principal de la zona. Con esta operación, la compañía busca consolidar un corredor prospectivo de 10 km de largo por 5 km de ancho.

“Esta adquisición amplía nuestra tendencia prospectiva aproximadamente cinco kilómetros al sur, lo que nos proporciona la escala necesaria para considerar este sistema como un distrito emergente”, comentó Shawn Howarth, presidente y director ejecutivo de Excellon.

En paralelo, la empresa inició el trámite de permisos para la perforación exploratoria en la zona, donde prevé ejecutar un programa de perforación inicial de unos 5,000 metros. Este programa se sustentará en un nuevo modelo geofísico desarrollado por la consultora australiana Terra Resources, que identificó múltiples objetivos de cargabilidad y anomalías geológicas que serán priorizados en la fase inicial de sondajes.

La perforación iniciaría tras la obtención de permisos, con trabajos de campo previstos para el segundo trimestre de 2026.