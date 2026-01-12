La minera canadiense Coppernico Metals Inc. anunció nuevos resultados de exploración en su proyecto Sombrero (Ayacucho), que refuerzan el potencial de uno de sus principales objetivos de cobre. En particular, los trabajos recientes de mapeo geológico y muestreo de canales en el objetivo Nioc confirmaron la presencia de un sistema de skarn de cobre de amplia extensión superficial y marcada continuidad mineralizada.

Los resultados más relevantes corresponden a la Zona 1 de Nioc, donde el muestreo de canales definió hasta 155 metros continuos de mineralización de cobre, con una ley promedio de 0.54 %, uno de los intervalos superficiales más extensos reportados hasta la fecha en el proyecto. Esta mineralización se desarrolla dentro de una huella superficial de aproximadamente 170 metros de este a oeste por 200 metros de norte a sur, lo que amplía de manera significativa el área conocida del sistema.

El programa de exploración identificó, además, amplios intervalos de cobre con leyes consistentes, que superan el 0.4 % de cobre en múltiples canales. Entre los resultados destacados figuran tramos de 164 metros con 0.41 % de cobre y 126 metros con 0.40 % de cobre, así como combinaciones de canales que respaldan la continuidad lateral del sistema. A esos sectores se suman zonas localizadas de mayor ley, que incrementan el atractivo económico del objetivo y refuerzan la interpretación de Nioc como un prospecto de escala relevante dentro del proyecto Sombrero.

Trabajos técnicos en el proyecto Sombrero

Desde el punto de vista geológico, la mineralización en el proyecto Sombrero permanece abierta hacia el norte y el sur, lo que indica potencial de crecimiento adicional. Esta interpretación se ve respaldada por la presencia de una anomalía geofísica de cargabilidad de gran tamaño que se extiende bajo la cobertura posmineral, sugiriendo que el sistema podría continuar tanto lateralmente como en profundidad.

Los trabajos técnicos permitieron extender la mineralización conocida hacia el sur casi 100 metros, mientras que hacia el norte el avance está limitado por una cobertura más gruesa que supera la profundidad alcanzable mediante muestreo manual. La empresa señaló que nuevas evaluaciones en estas áreas requerirán equipos adicionales, lo que abre espacio para futuras campañas de exploración.

En términos geológicos, el sistema Nioc presenta características similares a las observadas en el objetivo Fierrazo, otro prospecto clave del proyecto Sombrero. Ambos sistemas comparten controles estructurales e intrusivos, con mineralización desarrollada en rocas carbonatadas reactivas y asociaciones con magnetita, lo que refuerza un modelo geológico consistente a escala distrital.

Planes de Coppernico en Perú en 2026

Coppernico destacó que los resultados recientes se integrarán con los estudios geofísicos completados en el área para priorizar objetivos de perforación, como parte de su hoja de ruta en Perú. La compañía indicó que avanza de forma paralela en la tramitación de permisos y en el fortalecimiento de sus relaciones con las comunidades locales, aspectos clave para el desarrollo del proyecto.

De cara a 2026, la empresa apunta a iniciar campañas de perforación en Nioc, apoyada en una base técnica cada vez más sólida. Si bien los resultados actuales corresponden a exposiciones superficiales y no garantizan mineralización en profundidad, la combinación de leyes consistentes, continuidad lateral y señales geofísicas posiciona al proyecto Sombrero como uno de los desarrollos de cobre a seguir dentro del portafolio de exploración en Perú.

Ivan Bebek, presidente y CEO de Coppernico Metals, destacó que los trabajos en Nioc “continúan entregando resultados de superficie sobresalientes, con fuertes leyes y anchos de cobre que se alinean estrechamente con nuestros datos geofísicos y cartográficos”, lo que refuerza el potencial de escala del proyecto Sombrero de cara a las campañas de perforación previstas para 2026.

