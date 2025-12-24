2026 se perfila como un año bisagra para Coppernico en Perú, con el paso de exploración inicial a una fase más agresiva de perforación. (Foto referencial: Andina)
, con planes para avanzar nuevas campañas de perforación, destrabar permisos ambientales y .

De acuerdo con su hoja de ruta, las actividades del próximo año se concentrarán en la definición final de objetivos listos para perforación y en habilitar múltiples oportunidades de exploración en paralelo, respaldadas por una mayor integración de información geológica y geofísica, así como por el fortalecimiento de acuerdos comunitarios en las zonas de influencia del proyecto.

Uno de los principales hitos esperados para 2026 es la aprobación del permiso de perforación EIA-Sd ampliado, solicitado para 181 plataformas, frente a las 38 actualmente autorizadas. La obtención de este permiso permitiría acelerar de manera significativa el

“La compañía entra en 2026 con un fuerte impulso técnico y un camino claro hacia la perforación de las áreas más prospectivas del sistema mineralizado de Sombrero en Perú”, señaló Ivan Bebek, presidente y director ejecutivo de la minera, al destacar que el próximo año estará enfocado en concretar descubrimientos relevantes de cobre.

La estrategia de la minera apunta a activar varios frentes de perforación en paralelo, algo poco habitual en proyectos tempranos. (Foto referencial: Andina)
Resultados clave en 2025

Este impulso proyectado para 2026 se sustenta en el balance positivo alcanzado durante 2025, año que la empresa calificó como productivo y transformador en el país. En ese periodo, Coppernico completó su programa inaugural de perforación diamantina en el objetivo Ccascabamba, con un total de 20 pozos que confirmaron la presencia de un sistema de skarn grande y mineralizado.

A estos resultados se sumaron datos alentadores de muestreo de canales en el objetivo de alta prioridad Nioc, donde se identificaron extensos intervalos con contenidos relevantes de cobre, incluyendo tramos de mayor ley, lo que reforzó la continuidad de la mineralización dentro del proyecto.

En paralelo, Coppernico optimizó su posición de tierras mediante la adquisición de nuevos reclamos con mineralización aflorante y la desincorporación de áreas no esenciales, alineando su portafolio con el modelo geológico en evolución. Asimismo, inició un programa geofísico a gran escala para refinar interpretaciones estructurales y priorizar futuros objetivos de perforación.

El caso Sombrero ilustra cómo los permisos son hoy tan estratégicos como la geología en la minería peruana. (Foto referencial: Andina)
Durante 2025, la minera también identificó un objetivo de pórfido de escala kilométrica en la zona de Tipicancha, pese a las limitaciones de acceso exploratorio por la cobertura superficial. .

El avance del proyecto en Perú estuvo acompañado por una participación comunitaria sostenida, con programas vinculados a AGROIDEAS, generación de empleo local y avances en acuerdos de superficie. Con esta base técnica y social, la minera busca que 2026 marque una nueva etapa de exploración avanzada y crecimiento de su presencia en el país.

