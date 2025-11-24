A través de su subsidiaria peruana Sombrero Minerales SAC, la minera canadiense Coppernico Metals Inc. presentó una solicitud de permiso de perforación bajo la modalidad de Evaluación de Impacto Ambiental Semidetallada (EIA-Sd) para su proyecto de cobre y oro Sombrero, ubicado en Ayacucho, tras completar todos los estudios ambientales requeridos.

El permiso, una vez otorgado, facilitará la ampliación de las oportunidades de exploración en múltiples objetivos prioritarios de cobre y oro dentro y fuera del área objetivo de Ccascabamba, donde la compañía se centró previamente en perforaciones.

La solicitud propone una ampliación considerable del área de perforación actualmente permitida en aproximadamente 2,120 hectáreas (ha), para un área total de 3,024 ha, incorporando nuevos objetivos de alta prospectividad. También busca aumentar el número de plataformas de perforación de 38 a 181, así como la capacidad para desplegar más equipos de perforación.

El objetivo Tipicancha, en el proyecto Sombrero, revela indicios de un pórfido de cobre de clase mundial, reforzando el potencial del cinturón Andahuaylas-Yauri. (Foto: Referencial - IIMP).

LEA TAMBIÉN: Excellon afina plan de reinicio de mina de plata Mallay

Proyecto Sombrero: nueva fase apunta a Fierrazo y Tipicancha

Los objetivos cubiertos por la solicitud en el proyecto Sombrero incluyen Fierrazo, Corrales, Tipicancha, Chumpi y Escondida Sur, que se caracterizan por sus relevantes firmas geofísicas y geoquímicas, incluyendo sólidos datos históricos de perforación de Fierrazo.

“La presentación de esta solicitud de permiso ampliada es un gran paso adelante para nuestro Proyecto Sombrero, ya que brindará acceso a múltiples objetivos clave adicionales y permitirá una mayor cantidad de plataformas de perforación a medida que finalizamos nuestros planes para la perforación de la Fase 2″, dijo Ivan Bebek, presidente y director ejecutivo de Coppernico.

Los resultados iniciales de perforación llevaron a la compañía a redefinir su estrategia más allá de los límites establecidos por su permiso actual. El nuevo permiso abrirá áreas clave del proyecto, incluyendo su objetivo más avanzado, Fierrazo, donde la perforación histórica ya ha revelado una importante mineralización de cobre en profundidad, y su nuevo objetivo Tipicancha.

“La compañía cuenta con financiación hasta mediados de 2026 y tiene previstos numerosos hitos durante los próximos seis meses, incluyendo los resultados de la exploración superficial en curso, los avances en los permisos y acuerdos adicionales de acceso comunitario dentro de nuestras concesiones”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Condor Energy descubre prospecto que duplica potencial de hidrocarburos en Tumbes

Coppernico explora oro y cobre en Perú

Hace unos días, la canadiense Coppernico Metals Inc., a través de su filial peruana Sombrero Minerales, puso en marcha un nuevo programa de exploración en las zonas de Nioc y Antapampa, dentro del proyecto Sombrero, en el sur del Perú. Se trata del primer esfuerzo sistemático y sostenido que la compañía realiza en estas áreas con el objetivo de avanzar hacia futuras campañas de perforación.

El programa de campo busca delimitar y definir objetivos de alto potencial para yacimientos de cobre y oro, en un contexto geológico donde Sombrero es considerado por la empresa como una de las oportunidades de exploración más atractivas a nivel global. La zona presenta características comparables con depósitos importantes en el país.

Las actividades de exploración en 2025 incluyen estudios geoquímicos de suelos, muestreos de canales y rocas, así como cartografía geológica detallada. Estas tareas permitirán vectorizar anomalías y comprender mejor la litología y estructuras que controlan la mineralización.

LEA TAMBIÉN: Coppernico Metals amplía su posición en Perú con nuevas concesiones en el proyecto Sombrero