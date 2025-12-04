La canadiense Coppernico Metals Inc. anunció el inicio de un programa geofísico de gran magnitud en su proyecto Sombrero, en Ayacucho, con el objetivo de afinar modelos geológicos y definir con mayor precisión los futuros puntos de perforación. La campaña incluye un levantamiento magnético aéreo con drones (UAV) que abarcará unas 13,000 hectáreas y un estudio de gravedad terrestre —el primero realizado en el proyecto— sobre 7,000 hectáreas, lo que permitirá obtener una imagen más clara del sistema mineralizado de cobre y oro.

La compañía detalló que el levantamiento magnético cubrirá cerca de 760 kilómetros de líneas de vuelo y se expandirá hacia las zonas objetivo Antapampa y Tipicancha, áreas que no habían sido incluidas en campañas previas. Este tipo de estudio detecta variaciones magnéticas en el subsuelo, útiles para identificar estructuras relacionadas con depósitos minerales del tipo skarn y pórfido, ambos modelos geológicos que suelen albergar cobre, oro y otros metales de alto valor económico.

En paralelo, se ejecuta el primer estudio de gravedad en Sombrero. La técnica mide variaciones en la densidad de las rocas para ubicar cuerpos intrusivos, contactos litológicos y corredores estructurales (elementos clave para entender la distribución del mineral en profundidad).

Según la compañía, perforaciones anteriores confirmaron contrastes de densidad notorios entre distintas unidades rocosas, lo que respalda el potencial del método para mejorar la definición de objetivos.

Coppernico Metals detalló que el levantamiento magnético cubrirá cerca de 760 kilómetros de líneas de vuelo y se expandirá hacia las zonas objetivo Antapampa y Tipicancha. (Foto referencial: Sandvik).

“Buscamos construir una cartera sólida de objetivos de alto grado listos para perforación”, señaló Ivan Bebek, presidente y CEO de Coppernico.

Explicó que la integración de los nuevos datos con trabajos previos en superficie y campañas de perforación contribuirá a interpretar mejor el potencial del sistema y a identificar zonas adicionales a prueba futura. Agregó que la meta para 2026 es ampliar el objetivo avanzado de alta ley Fierrazo y evaluar nuevas zonas dentro de una región minera con baja exploración histórica.

La ejecución del programa está a cargo de la firma peruana Deep Sounding EIRL y tomará varios meses. Los resultados se procesarán progresivamente para actualizar el modelo geológico en 3D y orientar la selección de puntos para una segunda fase de perforación.

Tim Kingsley, vicepresidente de Exploración, destacó que la combinación de magnetometría, gravedad e IP (polarización inducida, método que ayuda a detectar sulfuros en profundidad) permitirá identificar anomalías coincidentes y comprender mejor las porciones cubiertas del sistema mineralizado.

“Aspiramos a delinear zonas con mayor probabilidad de concentraciones metálicas y avanzar hacia descubrimientos sostenibles en el distrito”, afirmó.

Sombrero: de prospección inicial a proyecto avanzado de cobre y oro

En 2015, el proyecto Sombrero comenzó a gestarse al ser adquirido por Coppernico Metals Inc., gracias a su ubicación estratégica en la prolongación noroeste del corredor minero Andahuaylas‑Yauri belt, una zona conocida por albergar grandes yacimientos skarn y pórfido de cobre y oro.

En ese marco, la empresa consolidó un paquete de concesiones de unas 53,800 hectáreas —más tarde extendido a más de 56,000 ha—, y firmó acuerdos de acceso social con las comunidades locales, permitiendo la exploración y eventual perforación en terreno.

Durante los años siguientes, entre 2018 y 2020, se desarrollaron trabajos de cartografía, muestreo geológico y geoquímico, geofísica y datación de intrusiones, en lo que representó una etapa de generación y priorización de objetivos. Posteriormente, en 2024, el proyecto recibió los permisos necesarios —incluido el permiso de agua— para iniciar actividades de perforación en su área principal, lo que marcó el paso del estudio de superficie a la fase de exploración profunda.

La primera fase de perforación (2024-2025) ya entregó resultados destacados: mediante cerca de 8,200 metros perforados en 20 sondajes diamantinos se confirmaron amplios intervalos de mineralización de cobre y oro, lo que validó el modelo geológico de tipo skarn-pórfido y reforzó el potencial del proyecto como distrito minero de escala. De esa manera, el proyecto Sombrero ha pasado de ser un paquete prometedor bajo cubierta volcánica a un proyecto avanzado, con varios objetivos listos para nuevas rondas de perforación.