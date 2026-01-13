Se espera iniciar la perforación tras la obtención de permisos, con trabajos de campo previstos para el segundo trimestre de 2026. (Foto: Minart)
Se espera iniciar la perforación tras la obtención de permisos, con trabajos de campo previstos para el segundo trimestre de 2026. (Foto: Minart)
anunció la adquisición de dos nuevas concesiones ubicadas al sur de su con lo cual amplía su posición territorial en 1,132 hectáreas.

Las concesiones, denominadas Tres Cerros 32 y Tres Cerros 33, extienden el corredor mineralizado hacia el sur e integran un sistema geológico interpretado como parte del evento mineralizador principal de la zona. Con esta operación, la compañía busca consolidar un corredor prospectivo de 10 km de largo por 5 km de ancho.

“Esta adquisición amplía nuestra tendencia prospectiva aproximadamente cinco kilómetros al sur, lo que nos proporciona la escala necesaria para considerar este sistema como un distrito emergente”, comentó Shawn Howarth, presidente y director ejecutivo de Excellon.

En paralelo, la empresa inició la tramitación de en la zona, donde prevé ejecutar un programa de perforación inicial de unos 5,000 metros. Este se sustentará en un nuevo modelo geofísico desarrollado por la consultora australiana Terra Resources, que identificó múltiples objetivos de cargabilidad y anomalías geológicas que serán priorizados en la fase inicial de sondajes.

Se espera iniciar la perforación tras la obtención de permisos, con trabajos de campo previstos para el segundo trimestre de 2026.

El proyecto de oro y plata Tres Cerros

La propiedad de exploración de oro y plata Tres Cerros es un terreno de 3,310 hectáreas ubicado junto a la de Excellon, en la prolífica franja metalogénica del Mioceno del centro de Perú.

Asimismo, alberga un corredor de mineralización de oro y plata de alta sulfuración de aproximadamente 2,5 km x 0,5 km con anomalías coincidentes de polarización inducida (PI) y resistividad, lo que representa un atractivo objetivo de exploración de gran tonelaje.

, Excellon es parte de un acuerdo de derechos de recompra que prevé la venta de hasta el 49% de Tres Cerros a un precio de ejercicio de 1,5 veces los gastos elegibles incurridos por Excellon.

Si se ejerce el derecho de recompra, las partes financiarán posteriormente la exploración y el desarrollo futuros de forma prorrateada, de acuerdo con sus respectivas participaciones.

Excellon acelera la reactivación de la mina Mallay

El año pasado, un yacimiento de plata, plomo y zinc ubicado en Lima que fue productor en el pasado.

Y es que la compañía completó la primera fase de rehabilitación subterránea y se prepara para iniciar perforaciones destinadas a la expansión de recursos y la definición de reservas en la zona.

Según informó la firma, se han rehabilitado más de 2,800 metros de accesos mineros en los niveles 4090 y 4150, lo que permite el ingreso seguro a las galerías y la preparación de plataformas de perforación. “Estamos pasando de la rehabilitación a la expansión de recursos, con plataformas listas en los niveles 4090 y 4150”, indicó la empresa.

El ejecutivo señaló que los programas de perforación en Isguiz y Shafra, buscarán confirmar continuidad mineral y sustentar un reinicio gradual de operaciones. La empresa cuenta con más de US$ 20 millones en liquidez para financiar estas actividades.

