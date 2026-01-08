Xali Gold viene trabajando con consultores especializados con el objetivo de presentar una Ficha Técnica Ambiental (FTA). (Foto: GEC).
Xali Gold viene trabajando con consultores especializados con el objetivo de presentar una Ficha Técnica Ambiental (FTA). (Foto: GEC).
La minera canadiense , ubicado en Huancavelica, marcando el comienzo de las labores en el activo tras . De esa manera, la compañía da el primer paso en su estrategia para avanzar el proyecto hacia una eventual puesta en producción.

Las labores comenzaron durante el periodo festivo e incluyeron acciones tempranas de participación comunitaria. Entre el 27 y el 30 de diciembre, el equipo de Xali Gold sostuvo reuniones de presentación y encuentros con la comunidad local, como parte de un proceso de acercamiento social previo al inicio de los trabajos técnicos de campo.

En paralelo, la para la obtención de permisos de perforación superficial. Para ese fin, Xali Gold viene trabajando con consultores especializados con el objetivo de presentar una Ficha Técnica Ambiental (FTA), cuyo proceso de aprobación se estima entre dos y tres meses.

Estrategia para potenciar el proyecto Pico Machay

. El plan contempla la ejecución de muestreos detallados de lascas de roca, muestreos a granel y mapeo geológico tanto en superficie como en labores subterráneas existentes, con el fin de mejorar la comprensión de los controles geológicos del yacimiento.

Dichos trabajos también permitirán contrastar los nuevos resultados con perforaciones históricas realizadas mediante circulación inversa (RC). Según la empresa, este método puede subestimar la presencia de oro fino, por lo que los nuevos estudios buscan aportar una visión más precisa del potencial mineral de Pico Machay.

De forma simultánea, Xali Gold planea lanzar una nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA), acompañada de estudios ambientales más detallados, que respalden perforaciones adicionales y sienten las bases para el desarrollo de futuras operaciones en el proyecto peruano.

Negociación de acuerdo comunitario de largo plazo

Otro componente clave de la estrategia de Xali Gold es la negociación de un acuerdo comunitario de largo plazo, con una vigencia de hasta 20 años, que .

En dicha zona, existen antecedentes recientes de acuerdos similares, como el suscrito por Silver Mountain para operar la mina Reliquias, ubicada a unos 12 kilómetros de Pico Machay.

