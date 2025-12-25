La adquisición de Pico Machay confirma el interés sostenido de mineras canadienses por activos auríferos en Perú, especialmente aquellos con potencial de producción en el corto plazo y menor riesgo exploratorio. (Foto referencial: Andina)
La adquisición de Pico Machay confirma el interés sostenido de mineras canadienses por activos auríferos en Perú, especialmente aquellos con potencial de producción en el corto plazo y menor riesgo exploratorio. (Foto referencial: Andina)
Redacción Gestión
La minera canadiense , tras cerrar la compra de la empresa Minera Calipuy SAC, titular del 100% del activo. La operación marca un paso clave en la estrategia de la compañía por incorporar proyectos con potencial de producción a corto plazo en jurisdicciones mineras consolidadas.

, fue adquirido a Pan American Silver Corp. y su subsidiaria Aquiline Resources Inc., según informó la minera canadiense. Con el cierre de la transacción, Xali Gold pasa a controlar íntegramente Pico Machay, considerado un activo con valor inmediato y potencial de crecimiento.

Desde la compañía señalaron que el atractivo del proyecto radica en que su recurso histórico fue calculado utilizando un precio del oro de largo plazo de apenas US$ 700 por onza, muy por debajo de las cotizaciones actuales. Este desfase, de acuerdo con Xali Gold, abre una oportunidad para revalorizar el activo mediante una actualización técnica.

“Con la adquisición ya cerrada, nos enfocamos plenamente en impulsar el proyecto y liberar su valor”, indicó Joanne Freeze, presidenta y CEO de la minera. La ejecutiva precisó que, en los próximos meses, la prioridad será actualizar la estimación del recurso histórico y revisar los estudios de ingeniería previos para .

Aspectos financieros y técnicos

Entre los aspectos técnicos a evaluar figura un concepto de lixiviación en pilas a cielo abierto, de bajo costo y baja relación de desmonte, planteado por los propietarios anteriores. Este enfoque permitiría y menores requerimientos de capital.

En el plano financiero, la operación contempla un pago inicial en efectivo de US$ 500.000, además de desembolsos escalonados que podrían alcanzar hasta US$ 17 millones a lo largo de cinco años, en función del desarrollo del recurso. No se pagaron honorarios de intermediación y la transacción se realizó en condiciones de mercado.

Asimismo, el acuerdo incluye un pago contingente adicional de US$ 2.5 millones si los recursos o reservas superan 1.25 millones de onzas de oro bajo los estándares del Instrumento Nacional 43-101. Los pagos diferidos están respaldados por pagarés, garantías sobre acciones y una hipoteca de primer orden sobre el proyecto.

Próximos pasos en Pico Machay

, cuyo vencimiento está previsto para 2039 si no se inicia producción. El proyecto está afecto a una regalía del 1% por Retorno Neto de Fundición, actualmente en manos de Triple Flag Precious Metals, que cubre el núcleo del recurso histórico.

En el ámbito operativo y social, Xali Gold informó que existen permisos REINFO activos asociados a minería artesanal limitada en la zona, principalmente entre 2020 y 2022. La empresa planea coordinar con los titulares de estos permisos para realizar muestreos mientras avanza en la obtención de autorizaciones de perforación, además de trabajar con la comunidad de Santa Ana bajo un enfoque de beneficio mutuo para el desarrollo del proyecto.

