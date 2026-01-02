La canadiense Tier One Silver anunció que iniciará su siguiente fase de perforación en su proyecto polimetálico Curibaya (Tacna), durante el primer trimestre de 2026. La minera confirmó que se enfocará en explorar corredores prioritarios de plata, oro y metales base de alta ley, incluyendo el objetivo estructural de Cambaya, de gran potencial.

El anuncio ocurre en un contexto favorable para los metales preciosos. En 2025, los precios de la plata alcanzaron máximos históricos, impulsados por el interés en activos tangibles y un déficit de oferta, lo que ha dinamizado las expectativas del sector explorador.

“Con el impulso positivo en el mercado de la plata, con precios que recientemente alcanzaron máximos históricos y una hoja de ruta clara para la perforación a principios de 2026, nos sentimos motivados por la oportunidad que se avecina. Nuestro equipo mantiene su compromiso de aprovechar al máximo el potencial de Curibaya”, comentó Peter Dembicki, presidente y director ejecutivo de Tier One Silver.

Además del reinicio de perforaciones, Tier One Silver evalúa oportunidades de adquisición de nuevos proyectos en Sudamérica, con el fin de expandir y diversificar su cartera y generar valor a largo plazo. La empresa sostuvo que su balance financiero se ha fortalecido tras un año de preparación y relacionamiento comunitario en la zona de influencia.

Actualmente, la compañía se encuentra en fase de preparación para su próxima campaña de perforación.

LEA TAMBIÉN: Pecoy Copper avanza con perforación de cobre en Arequipa en campaña tras casi una década

Tier One refuerza Curibaya: más capital y acuerdo social hasta 2026

A mediados de 2025, la minera renovó de su acuerdo de acceso social con la comunidad de Chipispaya, en Tacna, para continuar con su proyecto Curibaya. Actualmente, la extensión de esta alianza, está vigente hasta mediados de 2026 con opción de renovación, y refuerza su compromiso con la colaboración comunitaria a largo plazo.

En enero del año pasado, Tier One aseguró financiamiento clave con una colocación privada inicial respaldada en un 38.5% por accionistas internos. Más adelante (en el tercer trimestre), cerró una financiación de capital con sobresuscripción por un total de US$ 4.7 millones, lo que mejoró su tesorería para continuar exploraciones en Curibaya y evaluar nuevos proyectos.

Curibaya, con una extensión de 17,000 hectáreas, se ubica en un área geológicamente prometedora para metales como plata, oro y cobre. Pese al potencial, solo una parte del terreno ha sido explorada, destacando seis corredores mineralizados y un atractivo objetivo de pórfido de cobre.