Lingotes de oro de un kilogramo y quinientos gramos junto a lingotes de plata de un kilogramo. Fotógrafo: Angel Garcia/Bloomberg
El oro, la plata y el platino subieron a máximos históricos y extendieron un repunte récord de fin de año para los metales preciosos, apoyados por la escalada de tensiones geopolíticas y la debilidad del dólar estadounidense.

