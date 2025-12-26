El oro al contado subió hasta 1.2% y alcanzó un pico por encima de US$ 4,530 la onza. Las fricciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros y aumentado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, han reforzado el atractivo del metal precioso como refugio. Washington también lanzó un ataque militar contra el Estado Islámico en Nigeria en colaboración con el gobierno de ese país africano.

La plata al contado para entrega inmediata avanzó por quinta sesión consecutiva, con un alza de hasta 4.6% para superar los US$ 75 la onza. El reciente aumento del metal blanco ha sido impulsado por flujos especulativos y persistentes desajustes de oferta en los principales centros de negociación tras un histórico short squeeze en octubre.

El índice Bloomberg Dollar Spot, un indicador clave de la fortaleza del dólar estadounidense, cayó 0.7% en la semana, su mayor descenso desde junio. Un dólar más débil suele favorecer al oro y a la plata.

El oro ha batido récords en su mejor repunte anual desde 1979 | El lingote ha superado los US$ 4,500 la onza por primera vez

El oro acumula una ganancia cercana a 70% este año y la plata supera el 150%, con ambos metales encaminados a sus mejores desempeños anuales desde 1979. El rally, de intensidad excepcional, ha sido respaldado por elevadas compras de bancos centrales, entradas en fondos cotizados en bolsa y tres recortes consecutivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. Los menores costos de endeudamiento son un viento de cola para los metales preciosos, que no pagan intereses, y los operadores apuestan a más recortes de tasas en 2026.

Las medidas agresivas del presidente estadounidense Donald Trump para redefinir el comercio global, junto con las amenazas a la independencia de la Fed, sumaron impulso al rally a comienzos de este año. La demanda de los inversores también se ha visto sostenida por la llamada “operación de depreciación”, ante la preocupación por el aumento de las cargas de deuda, que impulsa un alejamiento de los bonos soberanos y de las monedas en las que están denominados.

La resiliencia del oro quedó demostrada por su rápida recuperación tras retroceder desde un máximo previo de US$ 4,381 en octubre, cuando el rally fue considerado excesivo. Las fuertes compras de ETF han sido un motor clave del último tramo alcista, con las tenencias en el SPDR Gold Trust de State Street Corp. —el mayor ETF de metales preciosos— aumentando más de una quinta parte este año.

El rally de la plata ha sido incluso más espectacular que el del oro. Las bóvedas en Londres han recibido importantes ingresos desde la contracción de octubre, aunque gran parte de la plata fácilmente disponible en el mundo permanece en Nueva York mientras los operadores esperan el resultado de una investigación del Departamento de Comercio de EE.UU. sobre si las importaciones de minerales críticos representan un riesgo para la seguridad nacional. La revisión podría allanar el camino para aranceles u otras restricciones comerciales sobre el metal.

La plata ha más que duplicado su valor este año, superando al oro | Una contracción histórica en octubre aceleró el repunte del metal blanco

“Tienes muchas operaciones o posiciones en papel: ahora necesitas cubrirlas con volumen físico, y no hay mucha oferta para satisfacer esa demanda”, dijo Manav Modi , analista de materias primas en Motilal Oswal Financial Services Ltd. “Hay que respaldar la plata en papel con plata real”, añadió.

En parte por la misma razón, el platino ha tenido un desempeño explosivo en las últimas semanas: solo este mes ha subido más de 40%. El metal cotizó por encima de los US$ 2,400 la onza por primera vez desde que Bloomberg comenzó a recopilar datos en 1987. Además de una sólida demanda física, la oferta global del metal, utilizado en los sectores automotor y joyero, se encamina a registrar su tercer déficit anual consecutivo este año, en gran medida por interrupciones en el principal productor, Sudáfrica.

El oro subió 0.8% hasta US$ 4,516.50 a las 4:20 p.m. en Singapur. La plata avanzó 4% hasta US$ 74.71. El platino trepó 4.6% a US$ 2,361.54 y el paladio ganó 4.5%.