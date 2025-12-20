En agosto, el presidente estadounidense inició un despliegue naval en el Caribe, con el portaaviones más grande del mundo, con el fin de llevar a cabo ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes. Hasta el momento, se reportan, al menos, 29 naves destruidas y 104 muertos, según la agencia AFP.

En la última semana, las tensiones se elevaron aún más, luego de que Estados Unidos confiscó un barco petrolero el 10 de diciembre.

Trump señala a Maduro como líder del denominado “cartel de los soles”. El pasado martes, el mandatario republicano ordenó el bloqueo total de los barcos petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos venezolanos.

Donald Trump escaló la tensión contra Venezuela. (Foto: Freepik / AFP)

Hace unos días, además, circuló el fuerte rumor de que EE.UU. declararía la guerra a Venezuela. Eso no se concretó, pero ayer Trump se negó a descartarlo como una posibilidad en una entrevista publicada por NBC news.

“Él sabe exactamente lo que quiero”, dijo el magnate.

En ese contexto, ¿qué se observa en los mercados financieros? Según Bloomberg, los bonos de Venezuela han subido 101% en el 2025, es decir, se ha más que duplicado su precio. Gran parte del rally se registró a partir de agosto.

Los inversionistas, según Bloomberg, vienen empujando por los bonos durante meses, haciendo la apuesta de que Maduro acabaría saliendo del cargo.

De ese modo, se esperaría un cambio de régimen por uno más afín a Estados Unidos.

Los inversionistas no esperan a que los eventos sucedan, sino que se adelantan. Como se dice en términos coloquiales, se compra el rumor y se vende la noticia.

Los bonos soberanos son el reflejo más directo del riesgo de un país y de su salud fiscal. Con un cambio de mando en Caracas, se esperaría un giro de timón en un sistema económico que ha generado un éxodo masivo de venezolanos, sobre todo, a países vecinos.

Bonos soberanos reflejan el riesgo de un país. (Foto: Freepik)

En suma, el mercado prevé una pronta salida del dictador venezolano, cuyo Gobierno es señalado como organización terrorista extranjera por parte del despacho oval.

Los bonos soberanos de Venezuela cotizan a unos 28 centavos de dólar en promedio, según informó Bloomberg ayer.

La salida de Maduro, de acuerdo con los analistas, podría darse por una ruptura a la interna del régimen venezolano, por un ataque quirúrgico de Estados Unidos, o, al parecer la opción menos probable, una invasión terrestre. Con todo, el mercado parece ya haber hecho su apuesta.