Nicolás Maduro, ¿en su hora cero? (Foto: EFE/ Prensa Miraflores)
Nicolás Maduro, ¿en su hora cero? (Foto: EFE/ Prensa Miraflores)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Desde hace algunos meses, la administración de Donald Trump comenzó a incrementar su hostilidad contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿qué se prevé?

TE PUEDE INTERESAR

Fed da mensaje clave, ¿qué pueden esperar los peruanos que invierten?
¿En qué superan las cooperativas ecuatorianas a las peruanas?
BCRP deja su tasa clave en 4.25%, ¿por qué está más optimista con economía global?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.