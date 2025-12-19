El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Trump también se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump. “Lo sabe mejor que nadie”.

Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024. La justicia estadounidense acusa al mandatario izquierdista de “narcoterrorismo” y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Maduro, en tanto, afirma que Washington busca un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de las riquezas naturales del país.

En la entrevista, realizada el jueves, Trump también dijo que podría haber más incautaciones de petroleros.

Militares estadounidenses tomaron posesión el 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

El objetivo final de Trump respecto a Venezuela se mantiene incierto, en medio de un enorme despliegue naval iniciado en agosto en el Caribe en el marco de una declarada ofensiva antidrogas en la región.

Trump acusa a Maduro de liderar el presunto “cartel de los Soles” y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo numerosos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con un balance de más de 100 muertos.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores

Trump también ha dicho en las últimas semanas que pronto iniciará ataques terrestres contra narcotraficantes.

Pero estos días, Trump puso el foco en el petróleo de Venezuela, el país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El martes ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos venezolanos.

“Se apropiaron de todo nuestro petróleo, hace no mucho tiempo, y lo queremos de vuelta”, reclamó Trump el miércoles.

“No puedes firmar un acuerdo de paz con esa gente”

Estados Unidos no puede ni va a firmar ningún acuerdo de paz con bandas narcotraficantes, declaró este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en plena campaña sin precedentes de ataques mortíferos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

“No vamos a firmar un acuerdo de paz con bandas narcotraficantes. No podemos. No podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la mara salvadoreña] MS-13, no podemos alcanzar un acuerdo de paz con [la banda venezolana] Tren de Aragua”, enumeró Rubio, en rueda de prensa.

Lo mismo sucede con la guerrilla colombiana ELN y con los grupúsculos que aún combaten surgidos de las FARC, “que siguen enviando drogas a Estados Unidos o alguno de esos cárteles en México”, añadió.

“No puedes firmar un acuerdo de paz con esa gente de la misma manera que no podrías firmar con una mafia”, aseveró.

Estados Unidos ha destruido hasta ahora al menos 29 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, con al menos 104 muertos, que Washington acusa de ser “narcoterroristas” sin haber aportado evidencia hasta ahora.

El gobierno de Donald Trump ha ido clasificando a lo largo de los meses, desde que asumió el poder, a la gran mayoría de esos cárteles como “organizaciones terroristas”, lo que a su juicio justifica los ataques.

Trump ha amenazado con ataques “muy pronto” en tierra, sin mencionar específicamente un país latinoamericano, lo que ha generado alarma en la región.

Varios países, en especial los que están gobernados por partidos de izquierda, acusan a Washington de traer vientos de guerra a la región.

“La amenaza más importante que existe en la región es esta” enfatizó Rubio, en alusión al crimen organizado y al narcotráfico.

A su juicio, todos los países están de acuerdo, incluso los más críticos con la manera de operar de Washington.

Elaborado con información de AFP