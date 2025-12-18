China expresó su apoyo a Venezuela el miércoles y criticó la coerción unilateral pocas horas después de que el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo de petroleros para aumentar la presión sobre la nación sudamericana.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que Pekín se opone al “acoso unilateral” y respalda a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Aunque Wang no mencionó directamente a EE.UU., los comentarios llegaron menos de un día después de que Trump anunciara la acción naval en redes sociales. La medida marca una escalada significativa en la campaña de Washington para expulsar al líder socialista del país, Nicolás Maduro.

Wang añadió que Venezuela tiene derecho a desarrollar cooperación mutuamente beneficiosa con otros países y que China cree que la comunidad internacional respalda la posición de Venezuela.

El martes, el republicano ordenó un bloqueo de petroleros sancionados que entran y salen del país.

“El impacto para ellos será como nada que hayan visto antes”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Maduro, hablando en la televisión estatal venezolana, dijo que conversó “extensamente” el miércoles con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ese mismo día, Venezuela solicitó que el Consejo de Seguridad de la ONU se reuniera para discutir “la agresión en curso de EE.UU.”, informó Reuters.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo a periodistas en una rueda de prensa regular el jueves que China respaldaba esa solicitud.