El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela arrebató de manera “ilegal” los derechos petroleros de empresas estadounidenses y afirmó que su Gobierno buscará recuperarlos. Las declaraciones se dieron en un contexto de mayor presión de Washington sobre Caracas y de nuevas restricciones al comercio petrolero venezolano.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente” , sostuvo Trump ante la prensa desde la base aérea Andrews, en las afueras de Washington. El mandatario insistió en que las compañías estadounidenses fueron desplazadas pese a la magnitud de las reservas del país sudamericano.

“Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta“, sostuvo.

Los comentarios del presidente se produjeron un día después de que anunciara un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por Estados Unidos. La medida se suma a acciones recientes de las autoridades estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al comercio de crudo venezolano.

La industria petrolera de Venezuela fue nacionalizada en 1976, durante el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando el Estado reservó la exploración y explotación de los yacimientos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Años después, en 2007, la administración de Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

Pese a las sanciones vigentes y a la tensa relación bilateral, la petrolera estadounidense Chevron mantiene operaciones en Venezuela mediante asociaciones con Pdvsa, amparadas en una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro.

El presidente de EE.UU. endurece su discurso contra Caracas y vincula las sanciones y bloqueos petroleros con la recuperación de intereses energéticos estadounidenses. Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

Desde la Casa Blanca, el subjefe de gabinete Stephen Miller sostuvo que Estados Unidos tuvo un rol clave en el desarrollo de la industria petrolera venezolana y calificó la nacionalización como “el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”.

Hasta ahora, la Administración Trump había justificado su estrategia hacia Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, acusando al Gobierno de Nicolás Maduro de estar vinculado a redes criminales.

De hecho, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente a al menos 95 tripulantes.

En paralelo, medios especializados informaron que el Gobierno estadounidense ha contactado a petroleras de ese país para conocer si evaluarían un eventual retorno a Venezuela en un escenario de cambio político. De acuerdo con fuentes citadas por el medio Politico, las empresas consultadas expresaron cautela debido a la volatilidad política y a los actuales precios del crudo.

