El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, en medio de la escalada de presión del gobierno estadounidense sobre el régimen de Nicolas Maduro.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump indicó que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”.

“Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, se lee en el post.

El mandatario anunció de esta forma el “bloqueo total” contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en medio del operativo militar que inició en las aguas internacionales en el Caribe, que tiene como objetivo combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

El presidente agregó que el régimen ilegítimo de Maduro está “utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Sin embargo, tras esta orden presidencial, no está especificado cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.

Elaborado con información de EFE.