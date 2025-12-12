Fotografía de archivo que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este viernes que Estados Unidos «quiere» y «pretende» hacer «una guerra en Latinoamérica y en el Caribe»,

«El pueblo de los Estados Unidos debe entender que su Gobierno es un instrumento para la guerra. (…) Se pretende hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe», manifestó Padrino López, durante un acto por el 47 aniversario del comando de defensa aeroespacial integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En este contexto,

LEA TAMBIÉN: EE.UU. y Venezuela: de las sanciones al despliegue militar

Sin embargo, el jefe militar dijo que Venezuela sigue «clamando por la paz», aunque subrayó que el país se mantiene «alzado» y en «rebeldía» contra lo que consideró como la «acción nefasta» del «imperialismo norteamericano».

«El pueblo de los Estados Unidos debe escuchar el clamor de paz, de sindéresis, la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, de la política y no a través de la guerra», abogó Padrino López.

Crisis Venezuela – EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela lleva meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una «amenaza» de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. y Venezuela: de las sanciones al despliegue militar
EE.UU. dice que captura de petrolero es un golpe contra “régimen” de Venezuela
¿Hasta dónde llegará Donald Trump en Venezuela?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.