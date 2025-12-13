La IATA advirtió que el panorama actual de la industria aérea en Venezuela se está “deteriorando en lugar de mejorar”. (Imagen: Guadalupe Gamboa para Gestión)
La IATA advirtió que el panorama actual de la industria aérea en Venezuela se está “deteriorando en lugar de mejorar”. (Imagen: Guadalupe Gamboa para Gestión)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La reciente deteriorará aún más la conectividad internacional de ese país, advirtió .

Al ser consultado en una conferencia de prensa, el director general de IATA, Willie Walsh, calificó el panorama actual de la industria aérea en Venezuela como un escenario que se está “deteriorando en lugar de mejorar”.

Esto va a ser negativo a largo plazo para Venezuela. Tendrá un impacto en la conectividad internacional, lo cual creo que será perjudicial para la economía”, comentó.

LEA TAMBIÉN: IATA: TUUA es una “locura” que dañaría el desarrollo del Jorge Chávez como hub

Contrario a la percepción de que las compañías aéreas desean abandonar el país por voluntad propia, el representante de la IATA aclaró que las aerolíneas tienen la intención de servir el mercado, pero se ven imposibilitadas por factores de riesgo y mandatos regulatorios.

Las aerolíneas toman decisiones basadas en un análisis de riesgo, en muchos casos bajo la dirección de su regulador. En efecto, se han visto obligadas a suspenderlas”, sostuvo.

La organización recordó antecedentes previos que ya habían impactado en la , como la crisis de los fondos retenidos a las aerolíneas.

Ante este panorama, Walsh añadió que se espera que las decisiones sean revisadas, para que los reguladores venezolanos comprendan que las suspensiones actuales no nacen de la voluntad de las aerolíneas, sino de un entorno que fuerza estas interrupciones.

Alemania aconseja no viajar a Venezuela ante potenciales riesgos en el espacio aéreo

