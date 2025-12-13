La reciente decisión de la autoridad aeronáutica de Venezuela de revocar licencias de operación a diversas aerolíneas europeas y latinoamericanas deteriorará aún más la conectividad internacional de ese país, advirtió la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Al ser consultado en una conferencia de prensa, el director general de IATA, Willie Walsh, calificó el panorama actual de la industria aérea en Venezuela como un escenario que se está “deteriorando en lugar de mejorar”.

“Esto va a ser negativo a largo plazo para Venezuela. Tendrá un impacto en la conectividad internacional, lo cual creo que será perjudicial para la economía”, comentó.

Contrario a la percepción de que las compañías aéreas desean abandonar el país por voluntad propia, el representante de la IATA aclaró que las aerolíneas tienen la intención de servir el mercado, pero se ven imposibilitadas por factores de riesgo y mandatos regulatorios.

“Las aerolíneas toman decisiones basadas en un análisis de riesgo, en muchos casos bajo la dirección de su regulador. En efecto, se han visto obligadas a suspenderlas”, sostuvo.

La organización recordó antecedentes previos que ya habían impactado en la conectividad de Venezuela, como la crisis de los fondos retenidos a las aerolíneas.